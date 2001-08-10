Тихоокеанское
информационное агентство
13 Июля 2022
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11:29, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинец поймал длинную и редкую рыбу

Сахалинец поймал длинную и редкую рыбу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинец поделился с astv.ru тем, что выловил удочкой в море в районе села Чехов Холмского района рыбу-стрелу или же саргана. Интересное существо извивалось как змея и было около полуметра длиной, сообщает astv.ru.

Сарган считается одной из самых вкусных и распространенных рыб, обитающих в Чёрном море, но вот встретить его в водах Охотского и Японского морей большая редкость. Именно поэтому те, кому попадается сарган, сильно удивляются.

Сама рыбка выглядит так, будто голову рыбы-парусника приставили к телу угря. Из-за удлинённых и тонких, сильно вытянутых вперёд челюстей, сарган получил и своё второе название - рыба-стрела. Чешуя очень мелкая, перламутрово-блестящая. Челюсти сильно вытянуты, образуют характерный "клюв", напоминающий клюв птеродактиля.

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