Сахалинец поймал длинную и редкую рыбу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинец поделился с astv.ru тем, что выловил удочкой в море в районе села Чехов Холмского района рыбу-стрелу или же саргана. Интересное существо извивалось как змея и было около полуметра длиной, сообщает astv.ru.
Сарган считается одной из самых вкусных и распространенных рыб, обитающих в Чёрном море, но вот встретить его в водах Охотского и Японского морей большая редкость. Именно поэтому те, кому попадается сарган, сильно удивляются.
Сама рыбка выглядит так, будто голову рыбы-парусника приставили к телу угря. Из-за удлинённых и тонких, сильно вытянутых вперёд челюстей, сарган получил и своё второе название - рыба-стрела. Чешуя очень мелкая, перламутрово-блестящая. Челюсти сильно вытянуты, образуют характерный "клюв", напоминающий клюв птеродактиля.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 01:54 Сегодня Актуальный дизайн плитки для ванных комнат
10:49 Сегодня На Сахалине открывается сезон "Чеховских скверов"
11:22 Сегодня Фестиваль уличного кино состоится в Приамурье
11:29 Сегодня Сахалинец поймал длинную и редкую рыбу
- 14:44 8 Июля Министр спорта РФ Олег Матыцин прилетит на Сахалин 12 июля
- 09:21 7 Июля В Сахалинской области введена выплата для участников специальной военной операции
15:17 8 Июля Сахалинских школьников познакомили с профессиями бренд-менеджера и BI-аналитика
15:40 8 Июля Жители Южно-Сахалинска украшают дворы цветами
16:01 24 Июня Сахалинка по вещам опознала в останках рыбака своего супруга, утонувшего в 2008 году
15:51 17 Июня "Пицца" украсила кольцо на пересечении улиц Дзержинского и Буюклы в Южно-Сахалинске
09:55 1 Июля Многодетным семьям Южно-Сахалинска подарили микроволновку и ноутбук
10:51 24 Июня На Украине погибли майор и старший сержант с Сахалина
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?