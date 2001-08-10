Состязание для любителей фотографии провели в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Центр молодёжных инициатив провёл летний "ФотоФест" 8, 9 и 10 июля. В нём приняли участие около 50 фотографов-любителей и профессионалов, рассказали ТИА "Острова" в ЦМИ.
«ФотоФест» - это традиционное соревнование ЦМИ Южно-Сахалинска для творческой молодёжи. Оно совмещает в себе фотоконкурс и городское ориентирование. В этом году 14 командам предстояло за двое суток сделать снимки на 5 заданных тем: «Город в лицах», «ЭкоЮжный», «Туристический Южный», «АртГород» и «Южный в работе». Их игрокам объявили 8 июля в прямом эфире на официальной странице центра молодежных инициатив в Вконтакте, а также напомнили, что кроссы можно выполнять в любой последовательности, но снимать нужно на одно устройство.
- Формат фотофеста меня приятно удивил. Организаторы дали больше времени на реализацию своих идей. Это всё поспособствовало повышению качества фотографий, — поделилась впечатлениями участница из команды «Веселая семейка».
Оценивали работы конкурсантов члены жюри. В состав экспертной комиссии вошли: фотограф-натуралист, видеограф дикой природы Сергей Любаченко, фотооператор МКУ «Агентство по развитию города» Виктор Титов, представитель фотомастерской «Лист» Митя Ренуа, представитель Департамента культуры и туризма администрации Южно-Сахалинска Елена Ястребова.
Итоги «ФотоФеста» озвучили в Арт-резиденции «Маяк». Их подвели в командном зачёте и выявили победителей по номинациям.
Среди команд места распределились следующим образом:
1 место – команда «Карась»;
2 место – команда «Мыльницы»;
3 место – команда «Выдержка».
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