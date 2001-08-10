Подъездные пути к ТОС "Елань" заасфальтированы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Первый участок проезда к жилым домам частного сектора в районе ул. Ленина, 503 Б был сделан в 2021 году, в этом году - проект реализовали до конца. Работы были профинансированы за счет средств муниципального гранта, который получили участники территориального общественного самоуправления, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
- Вот уже три года подряд мы принимаем участие в грантовых проектах, организованных администрацией Южно-Сахалинска, - рассказал председатель ТОС Евгений Баталов. - В этом году мы получили удобный проезд.
Ранее на средства муниципального гранта на улице была установлена система видеонаблюдения. Также в этом году на территории ТОС появился большой цветник. Грунтом и рассадой южносахалинцев обеспечила администрация областного центра. Напомним, городские власти в связи со 140-летним юбилеем островной столицы реализуют беспрецедентные мероприятия по озеленению улиц, скверов и дворов.
Депутат Сахалинской областной Думы Юрий Цой подчеркнул, что благоустройство в Большой Елани должно стать ярким примером для активных южносахалинцев: объединяться в ТОС, выигрывать гранты и изменять жизнь своего двора и своей улицы в лучшую сторону!
Практика создания территориального общественного самоуправления применяется в островной столице уже седьмой год. В городе действует 95 ТОС, объединивших как многоквартирные дома, так и микрорайоны индивидуальной застройки.
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