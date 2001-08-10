"Архипелаг-2022" в СахГУ решает вопросы энергетики, климата и кадров
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Проектно-образовательный интенсив «Архипелаг-2022» проходит на площадке "Точка кипения СахГУ", рассказали ТИА "Острова" в университете
– Основная площадка «Архипелага» базируется в Севастополе, часть мероприятий проходит в Москве и часть проектной работы на Сахалине, – рассказал директор Сахалинского климатического центра СахГУ Евгений Гетц. – Мы прорабатываем актуальные для региона направления по кадровому развитию, работаем над повесткой водородной энергетики с целью развития внутреннего рынка потребления водорода и по климатической повестке – это планы по адаптации к изменениям климата, к реализации эксперимента Сахалинской области по достижению углеродной нейтральности.
Участие в интенсиве на Сахалине принимают в основном представители индустриальных компаний – из космической отрасли, из ведущих научных организаций, государственных корпораций. А также студенты СахГУ, преподаватели, сотрудники Сахалинского климатического центра. В частности, к обсуждению присоединились сильнейшие в стране эксперты в области климатических изменений и климатических проектов. Над водородными проектами трудятся специалисты из Росатома, Центра имени Келдыша, ГКНПЦ имени М. В. Хруничева, МФТИ.
– Буквально на прошлой неделе были подведены итоги годовой работы и на учёном совете СахГУ утверждена программа развития университета до 2030 года, – сообщила и. о. ректора вуза Мария Ганченкова. – Одно из стратегических направлений – проблематика устойчивого развития в условиях энергоперехода, влияющего на все сферы жизни в регионе. Поэтому мы рады, что партнёры откликнулись на предложение приехать и обсудить все эти вопросы.
Команды специалистов на «Архипелаге» прорабатывают конкретные задачи, чтобы защитить потом эти проекты в правительстве и приступить к их воплощению. Скажем, проекты по водороду предполагают развитие внутреннего рынка через использование метан-водородных смесей, для которых уже имеются все технологические предпосылки. А Сахалинская область представляется хорошим регионом для пилотного внедрения и шлифовки технологий.
Все эти проекты главным образом будут реализовываться у нас в регионе при взаимодействии с СахГУ. Для университета это, в частности, означает работу по самой актуальной научной повестке, появление новых партнёров – ведущих в стране организаций по профильным направлениям. У студентов появится возможность стажироваться в данных проектах, включаться в их реализацию, писать новые интересные научные работы, выпускные и диссертации.
По убеждению организаторов, «Архипелаг-2022» способен помочь компаниям выйти в Азиатско-Тихоокеанский регион, и Сахалин этом направлении – уникальная для нашей страны площадка. Хотя сам по себе островной рынок незначителен, но наша близость к Азиатско-Тихоокеанскому региону, наши устойчивые культурные и экономические связи позволяют предприятиям и организациям с минимальными издержками выйти на внешние рынки. Так, у нас проводится российско-корейский форум, где можно представлять товары, продукты и технологии для корейского рынка.
– Поэтому «Архипелаг» имеет практическую направленность и посвящён как раз усилению и региона, и университета за счет привлечения в первую очередь человеческих ресурсов, в том числе и из других регионов, – подчёркивает Е. Гетц.
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