Сахалинцы положительно относятся к изменениям движения на привокзальной площади Южно-Сахалинска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре продолжаются работы на привокзальной площади по созданию транспортно-пересадочного узла. В ближайшее время здесь изменится схема организации дорожного движения и появятся транспортно-пересадочные узлы, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Напомним, в рамках транспортной реформы, в городском округе создается сеть транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), один из которых будет расположен на привокзальной площади в Южно-Сахалинске. Она начнет действовать ориентировочно с начала сентября. Цель этой работы – организовать удобную схему пересадки пассажиров с железнодорожного транспорта на междугородние и городские автобусы. В частности, планируется, что на площадь будет заезжать ряд городских маршрутов, таких как №62, 63, а также кольцевые маршруты. Сегодня, чтобы сесть на автобус, пассажирам нужно преодолевать 700-800 метров.
Жительница Корсакова Кристина Кутлинская позитивно относится к переменам в областном центре:
- Я часто путешествую по Сахалину поездом, можно увидеть много красивых мест это очень интересно. Сейчас, после приезда в Южно-Сахалинск приходится искать автобус, идти до него. Считаю, что появление остановок прямо на привокзальной площади кардинально поменяет ситуацию.
Жительница Ноглик Татьяна Малыгина считает, что изменения необходимы:
- Я довольно часто приезжаю в Южно-Сахалинск и читала информацию, что автобусы маршрутов 62, 63 будут подходить прямо сюда. Это замечательно, сразу сел и поехал. Не нужно вызывать такси или идти до автобусной остановки. Будет хорошо!
Жительница Южно-Сахалинска Ирина Никифорова поделилась своим мнением:
- Важны изменения, особенно возле железнодорожного вокзала, когда с чемоданом приезжаешь и тяжело идти. Если автобусы будут приезжать именно на вокзал - это будет отлично и удобно для граждан.
Добавим, улучшить пассажирское сообщение в Южно-Сахалинске позволит и ряд других мероприятий. В частности, в рамках пилотного проекта планируется создание единого билета, по которому пассажиры рельсобусов, прибывающих из Дальнего, смогут в течение получаса также воспользоваться проездом на городских автобусах. Кроме этого, планируется внедрить адаптивное светофорное регулирование на наиболее оживленных перекрестках областного центра. Умные светофоры позволят увеличить пропускную способность улиц, повысить безопасность и комфортность дорожного движения. Также планируется обновить подвижной состав пассажирского транспорта, построить современный автобусный парк.
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