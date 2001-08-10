Администрация Южно-Сахалинска представила проект проезда в Черемушках

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Разрешением резонансной ситуации, которая возникала в Черемушках, станет обустройство проезда с восточной стороны дома №9А по Спортивному проезду. Это позволит разгрузить транспортные потоки в микрорайоне и обеспечить доступ к дворовым территориям машин спецслужб, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Проект проезда по поручению мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина подготовлен департаментом дорожного хозяйства и благоустройства. Глава города держит вопрос на личном контроле.

Напомним, причиной конфликтной ситуации стало решение представителей ряда домов в Черемушках ограничить проезды в свои дворы. Ситуация обостряется тем, что через территории соседних дворов поток машин только увеличился,. Поэтому жители пошли на крайние меры и тоже поставили бетонные блоки на въездах во дворы. Кроме того, серьезно осложнена работа спецслужб и перевозчиков регионального оператора — из-за установленных людьми препятствий мусоровозы не могут подъехать к площадкам сбора ТБО.

Сегодня встречу с жителями Черемушек провели председатель Сахалинской областной Думы Андрей Хапочкин и директор департамента дорожного хозяйства и благоустройства Сергей Боровик. Они представили горожанам проект проезда, который планируется обустроить между домом №9А по Спортивному проезду и детским садом.

– Проблема непростая. Машины идут через дворы, это доставляет много неудобств жителям. Совместно с мэром Сергеем Надсадиным, департаментом архитектуры и градостроительства и жителями пришли к оптимальному, на мой взгляд, решению, – отметил Андрей Хапочкин. – Проект проезда также предполагает обустройство стоянки с северной стороны, отдельно будут проработаны вопросы высадки деревьев после завершения работ. Ключевая задача сейчас - выслушать мнения жителей и совместно прийти к компромиссному решению.