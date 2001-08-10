Юрий Трутнев с властями Сахалина обсудили программу развития СахГУ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев обсудил с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко и руководством СахГУ программу развития университета до 2030 года и внедрение новых показателей эффективности вуза во время посещения строительной площадки в Южно-Сахалинске, где планируется возвести современный университетский кампус, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Как сообщила и.о. ректора СахГУ Мария Ганченкова, на прошлой неделе руководство вуза подвело итоги разработки программы развития университета до 2030 года.

Юрий Трутнев обратил внимание на необходимость внедрения новой системы оценки эффективности вуза.

«Были показатели эффективности, которые основывались на количестве приехавших иностранных лекторов, числе публикаций в иностранных научных журналах. Сейчас мы от этой системы отказались. Уверен, мы сделали это правильно, поскольку позиция, что всё, что за рубежом – лучшее, неправильная, она не даёт возможности развиваться. В то же самое время нужно думать над тем, а какими должны быть показатели эффективности вуза. Вы говорите о внебюджетных доходах. Но первоочередная задача университета не зарабатывать деньги, а готовить специалистов высокого уровня. Доля студентов, устроенных по специальности, тоже очень важный показатель, но нас интересует и качество этих специалистов», – заметил вице-премьер.

По словам и.о. ректора, руководством вуза прорабатываются вопросы общественной профессиональной аккредитации.

«Выпускник сдает госэкзамены, защищает дипломную работу, а затем проходит аккредитацию у работодателя, с точки зрения качества профессиональной подготовки. Такой опыт работы у российских вузов есть, когда работодатели оценивают качество образования», – пояснила она.

«Главная цель вуза – подготовить специалистов, которые внесут максимальный вклад в развитие экономики Российской Федерации. Это отложенный эффект, сразу не замеришь. А чем можно замерить? Ряд зарубежных вузов эффективность измеряет не количеством приглашённых иностранных лекторов и публикаций в иностранных научных изданиях, а гордятся тем, что их университеты находятся на негосударственном финансировании. Нам надо связать качество с показателями эффективности. Это нужно отдельно обсуждать», – сказал Юрий Трутнев.

По словам главы региона, первый шаг в этом направлении уже сделан.

«Предприятия, которые работают в Сахалинской области, заинтересованы в развитии университета и открывают соответствующие кафедры. В развитии вуза заинтересован ряд научных институтов. Поэтому формируется консорциум СахалинTech во главе с нашим университетом», – уточнил Валерий Лимаренко.

Вице-премьеру представили проект по строительству кампуса СахалинTech. Он подразумевает создание инновационной среды, привлекательной для студентов, преподавателей, жителей и гостей региона. Кампус станет не только передовым научным центром, но и примером современных архитектурных решений, которые гармонично впишутся в городскую среду. В кампусе будут предусмотрены площади для участников консорциума научно-технологического прорыва Сахалинской области СахалинTech, научных институтов Сахалинской области.

Кампус будет состоять из двух кластеров – научно-образовательного комплекса и студенческого городка. Первый планируется разместить на месте бывшего Дома офицеров в Южно-Сахалинске. Студенческий городок будет располагаться на проспекте Победы – в непосредственной близости к существующей инфраструктуре Сахалинского госуниверситета.

«Мы хотим дать талантливым, перспективным ученикам сахалинских школ возможность получать качественное образование, заниматься наукой в самых комфортных условиях, не покидая родной регион», – сообщил Валерий Лимаренко.

В научно-образовательном комплексе планируется разместить пространства для публичных мероприятий регионального масштаба, выставочные площади, библиотеку, спортивные залы с трибунами, кафе, оранжерею, которая одновременно будет лабораторией агробиотехнологий и открытым общественным пространством. Комплекс сможет принять порядка 1500 студентов и 250 человек профессорско-преподавательского состава, научных и административных сотрудников.

«Как базовые специализации мы рассматриваем нефтегазовый инжиниринг. Это наша классическая специализация – всё, что связано с традиционными нефтегазовой и шельфовой тематикой. В зоне особого внимания – разработки в сфере зеленой энергетики, климата, аква- и марикультуры, биотехнологии. Работаем очень плотно с научными институтами, это консолидированная позиция, совместно настраиваем повестку. Ориентируемся на потребности в кадровом составе, который нам сейчас формулируют новые инвестиционные проекты, развивающиеся в регионе. У нас есть задача обеспечить регион кадрами и привлечь сюда талантливую молодежь. Новый институт нефтегазовых и водородных технологий, который мы планируем здесь открыть, сейчас проводит подбор команды. Есть перечень специалистов, которые готовы к нам сюда приехать, чтобы дать направление, новый толчок к развитию», – рассказала Мария Ганченкова.

Студенческий городок будет создан как многофункциональная среда, максимально отвечающая потребностям студентов в обучении, отдыхе и общении. В общежитии смогут с комфортом разместиться 1500 человек. Проект студенческого городка включает основную общественную зону, где студенты и посетители общежития могут встречаться, беседовать, отдыхать на креслах, глядя на открывающийся за окнами благоустроенный двор. Также предусмотрены спортивная зона с фитнес-центром и кафе-столовая. Планируется, что современное общежитие примет студентов в 2024 году.