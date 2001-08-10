Тихоокеанское
информационное агентство
7 Июля 2022
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В районе перекрестка улиц Фархутдинова и 1-ой Октябрьской в Южно-Сахалинске ведутся работы
15:16, | Новости общества Сахалина и Курил

В городском парке Южно-Сахалинска появится аттракцион "Бумеранг"

В городском парке Южно-Сахалинска появится аттракцион

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В настоящее время идет процесс подготовки фундамента. Главные элементы аттракциона находятся в пути, из доставляют из Минска. Ориентировочно "Бумеранг" приедет в Южно-Сахалинск 16 июля, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

На данный момент специалисты городского парка ведут земляные и сварочные работы. В рамках контракта получены детали, которые в ближайшее время смонтируют и опустят конструкцию под землю. А затем забетонируют. Подробнее об этом рассказал директор ГПКиО им. Ю. Гагарина Виктор Калюжный:

- Данный аттракцион относится к экстремальным, этот вид очень востребован молодежью и всеми, кому нравятся яркие эмоции. В корзине «Бумеранга» одновременно может размещаться до 10 человек, в какой-то момент корзина делает полный оборот и люди находятся вниз головой. Новый аттракцион разместится на площадке с подготовленной инфраструктурой между аттракционами "Американские горки" и "Башня падения".

Добавим, "Бумеранг" пополнит коллекцию муниципальных каруселей, сейчас в парке Гагарина таких 8. Руководство планирует ввести аттракцион в эксплуатацию до 1 августа.

 

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