Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прием заявок на участие в профессиональном конкурсе в сфере туризма стартует 11 июля и продлится до 30 октября 2022 года, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Конкурс проводится с целью пропаганды достижений и обмена передовым опытом в индустрии туризма, раскрытия потенциала профессионалов туриндустрии, формирования новых традиций, повышения престижа профессий в сфере гостеприимства, а также востребованности выпускников образовательных организаций на рынке труда.

В этом году будут представлены 7 номинаций:

«Экскурсовод - город»;

«Экскурсовод - музей»;

«Экскурсовод - проводник»;

«Команда гостеприимства»;

«Трансфермен»;

«Туризм - профессия будущего;

«Менеджер гостеприимства».

К участию в конкурсе приглашаются:

-экскурсоводы, самозанятые граждане, имеющие навыки экскурсионного мастерства, любители;

- юридические лица, являющиеся туроператорами, зарегистрированными в Едином федеральном реестре туроператоров РФ, (не имеющие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) и осуществляющие свою деятельность на территории города Южно-Сахалинска;

- студенты, обучающихся в ссузах и вузах по направлению «Туризм»;

- граждане, имеющие опыт в организации встречи туристов;

- администраторы гостиниц.

Ежегодно конкурсные испытания проходят на базе городского дома культуры «Родина». Организатором выступает департамент культуры и туризма.

Прием заявок осуществляют по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Ленина 172 (приемная), а также по адресу электронной почты: [email protected] Телефон для справок: 312-599 (доб. 1, 2).