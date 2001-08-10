Сахалинцам расскажут о современных и востребованных профессиях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Лекция "Сегодня стартуем в завтра" пройдет 8 июля в рамках культурно-просветительского проекта "Краеведческие встречи" летней площадки Сахалинской областной универсальной научной библиотеки, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

Экспертом выступит ведущий специалист отдела реализации проектов и организации мероприятий Агентства по развитию человеческого капитала Сахалинской области, куратор проектов «Ранняя профориентация школьников», «Билет в будущее», «Проектория» Вера Музыченко. Учащимся старших классов расскажут об актуальных, современных и востребованных профессиях, в которых они смогут найти себя, как профессионалы. Слушатели познакомятся с такими профессиями как: стилист-имиджмейкер, бренд-менеджер, BI-аналитик и другими профессиональными направлениями.

Мероприятие направлено на профориентацию школьников через проекты Ресурсно-координационного центра «Деловые субботы», «Молодые профессионалы Worldskills Russia», «Билет в будущее».Встреча пройдет в конференц-зале (1-ый этаж СахОУНБ). Начало в 11.00. дополнительная информация и справки по телефону +7(4242)45-25-37