Жителей Елочек в Южно-Сахалинске продолжают переселять

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация Южно-Сахалинска в индивидуальном порядке проработает вопросы переселения жителей Елочек из аварийного жилого фонда. В ближайшее время будет создана рабочая группа, в которую войдут специалисты муниципалитета и активные жители, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Таких договоренностей достигли участники встречи, организованной уполномоченным по правам человека в Сахалинской области Анатолием Крутченко. В ходе мероприятия разъяснения по вопросам давали вице-мэры Ильдар Ахтариев и Дмитрий Хайбриев, начальник управления жилищной политики Анна Герасимова, заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства, главный архитектор города Максим Ефанов.

Напомним, на территории села Ёлочки аварийными и непригодными для проживания признано 6 многоквартирных домов. В очереди на переселение - 35 семей. Планируется, что в новые благоустроенные квартиры в черте города часть жителей переселится уже в этом году, остальные будут обеспечены жильем в 2023-2024 годах. Поводом для коллективного обращения к уполномоченному по правам человека стало желание ряда семей остаться жить в своем селе. У многих в населенном пункте есть хозяйство, сложились привычные бытовые условия. Вместе с тем, сами сельчане, среди которых много пожилых людей, признают, что их квартиры непригодны для проживания.

Как отмечают в администрации города, согласно Генплану Южно-Сахалинска и Правилам землепользования и застройки, возведение МКД здесь не предполагается. Кроме того, для них необходимо полностью отстроить всю инженерную инфраструктуру, что в сложившихся бюджетных условиях невозможно ни сейчас ни на ближайшую перспективу. А существующие дома признаны аварийными уже сейчас, и их состояние становится только хуже.

При этом, отметил вице-мэр Ильдар Ахтариев, задача администрации — прийти к компромиссным решениям, которые позволят по возможности учесть пожелания и потребности жителей. Работа будет продолжена в индивидуальном порядке с каждой семьей. Для оперативного обмена информацией создана рабочая группа.

– Пока идет предварительное обсуждение. Жители обозначили моменты, которые их волнуют, все они взяты в работу. По каждому пункту подготовим исчерпывающую информацию по срокам переселения, адресам и в по возможности окажем содействие, – отметил Ильдар Ахтариев.

Добавим, что в ближайшее время в администрации Южно-Сахалинска состоится еще одна встреча с участием жителей села.