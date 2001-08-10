В Восточной гимназии Южно-Сахалинска готовятся к открытию Кванториума

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Второй в Южно-Сахалинске школьный детский технопарк «Кванториум» заработает на базе Восточной гимназии в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта "Образование". Сегодня в образовательном учреждении ведутся работы по переоборудованию классов и ремонту внутренних помещений, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

По информации департамента образования, открытие школьного Кванториума планируется уже в сентябре. В нем ребята будут обучаться по трем направлениям: «биология и химия», «физика» и «технологический квантум» (информатика). Под Кванториум определено 3 просторных кабинета. Их отремонтируют и оснастят новым современным оборудованием, которое позволит углублено изучать предметы и проводить занятия дополнительного образования не только для ребят из гимназии, но и других школ. Также переделать планируют два холла — здесь будет пространство для коворкинга и отдыха.

- Первый школьный Кванториум мы запустили в прошлом году на базе школы № 31. В сентябре у нас появится второй — здесь, в Восточной гимназии. А в 2023 году планируем открытие третьего Кванториума в гимназии №1 им А.С. Пушкина. Это уникальная образовательная среда, позволяющая развивать каждого ребёнка по различным научно-исследовательским, инженерным и естественно-научным направлениям. Поскольку целью создания школьного Кванториума является организация образовательной деятельности в сфере общего и дополнительного образования, учащимся предлагается широкий выбор программ дополнительного образования, - рассказала директор департамента образования Светлана Мирова.

Для приобретения высокотехнологического оборудования в рамках реализации национального проекта «Образование» из средств федерального бюджета при софинанасировании из регионального и муниципального бюджетов на открытие Кванториума в Восточной гимназии, включая текущий ремонт помещений, выделено более 33 млн рублей.

- Сейчас очень активно развивается сектор дополнительного образования и многие родители заинтересованы, чтобы их дети имели возможность посещать такие занятия вблизи микрорайонов, где они живут. Конечно, важно и создание комфортных условий в учреждениях образования. Поэтому активисты партии «Единая Россия», выражая свою инициативу, обращают внимание на проблемные моменты, для того, чтобы при планировании бюджетов, учитывалась необходимость выделять финансирование в том числе и на ремонт школ и детских садов, - отметила координатор партийного проекта «Новая школа» Анна Загнойко.

Напомним, в этом году в рамках текущего ремонта в 17 образовательных учреждениях Южно-Сахалинска будут проведены различные виды работ, включая благоустройство территорий, ремонт кровель, пищеблоков, внутренних помещений и т.д.