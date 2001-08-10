В Южно-Сахалинске продолжают высадку цветов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В вазонах и палисадниках на придомовой территории в общей сложности появилось около 600 бархатцев, бегоний, колеусов и других цветов. С приобретением рассады и земли помогла администрация Южно-Сахалинска, а также активность самих жителей. Они организовали Территориальное общественной самоуправление (ТОС) и успешно участвуют в конкурсах на получение муниципальных грантов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как рассказала ведущий советник департамента внутренней политики администрации города Татьяна Первухина, ТОС «Пограничная, 20» и ТОС «Пограничная, 22» реализуют уже четвертый проект на средства муниципального гранта. В этом году озеленение территорий продолжается в рамках проектов «Цветочный калейдоскоп» и «Цветущий двор».

Однако ограничиваться цветущим двором жители не намерены. И подали заявки на участие в общегородском конкурсе «Цветущий Южный».

- Это наш подарок любимому Южно-Сахалинску и Сахалинской области, которые в этом году отмечают юбилейные дни рождения, - сказала председатель ТОС «Пограничная, 22» Анна Григорьева.

Готовить землю к посадкам, высаживать, а затем ухаживать за насаждениями помогают жители. Людмила Ивановна Княжева приехала на Сахалин в 1963 году после окончания медицинского училища в Орджоникидзе (сейчас — Владикавказ). В дом на Пограничной бывший фельдшер заселилась в 1979 году. Сегодня она вместе с супругом и соседями находит радость в заботе о многочисленных цветниках.

- Встаю утром, первым делом открываю балкон и смотрю на эту красоту. Даже соседку сагитировала помогать мне с цветами. Нам землю для клумб привезли, мы ее всю вручную перетерли, перебрали. Мне эти хлопоты доставляют удовольствие, - рассказала женщина. - За последние годы Южно-Сахалинск очень преобразился, мы любим с мужем гулять по городу. Уезжали отсюда, а потом вернулись и теперь с Сахалина никуда не хочу. Люблю наш остров!

Напомним, практика создания территориального общественного самоуправления начала реализовываться в городе Южно-Сахалинске с 2016 года. На сегодняшний день создано и действует 95 ТОС. Общее количество объединившихся в ТОС лиц на сегодняшний день превышает 12000 человек.