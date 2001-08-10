Сахалинскую область с рабочим визитом посетили торговые представители России за рубежом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалин для знакомства с регионом и инвестиционными возможностями прибыла делегация Торговых представителей РФ в Канаде и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона – Республики Кореи, Малайзии, Сингапура и Монголии. Организатором бизнес-миссии выступило министерство инвестиционной политики при поддержке министерства экономического развития Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в региональном имнистерстве.

– Цель этого визита – наладить деловые отношения с сахалинским бизнесом для осуществления поставок необходимых товаров на территорию Сахалинской области, организации экспортных поставок, а также для возможного привлечения инвестиций и создания производственных мощностей в регионе. Особый интерес представляет развитие угольной, пищевой, перерабатывающей промышленности, марикультуры, – поделился заместитель министра инвестиционной политики Сахалинской области Сергей Буренков.

На встрече сахалинским предпринимателям рассказали об ограничениях и возможностях для работы российского и зарубежного бизнеса. Помимо этого, с бизнесом поделились успешным опытом выхода российских компаний на рынки Азиатско-Тихоокеанских стран.

В процессе обсуждения перспектив развития внешнеторговых связей, торговый представитель из Монголии отметил, что страна заинтересована в поставке морепродуктов, рыбы и продукции на основе морских водорослей.

Напомним, что содействие в поиске зарубежных партнеров в Сахалинской области оказывает региональный центр поддержки экспортной деятельности. Специалисты центра оказывают более 20 услуг для компаний, заинтересованных в выходе на международный рынок. Получить контакты торговых представителей России за рубежом или узнать подробнее об услугах центра можно по номеру 8 800 222 0123 (доб. 3).