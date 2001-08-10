Сахалинцы более ответственно начали подходить к сортировке отходов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За 6 месяцев 2022 года из сетчатых контейнеров, предназначенных для сортированных отходов, вывезли около 500 тонн. Рекордсменом по сбору остается Южно-Сахалинск. Здесь собрано около 454 тонны. Работа по внедрению раздельного накопления твердых коммунальных отходов проводится в рамках национального проекта «Экология», который реализуется по инициативе Президента Владимира Путина, рассказали ТИА "Острова" в регионашьном правительтсве.
Специальными контейнерами оборудованы 6 населенных пунктов Сахалинской области: Южно-Сахалинск, Долинск, Анива, Корсаков, Ноглики и Холмск. В сентябре в этот список добавится и Тымовское. На текущий момент в островном регионе уже установлено 673 контейнера, из них 524 - в областном центре.
- С каждым днем растет количество контейнеров для сбора сортированных отходов. К концу года мы планируем охватить каждый район Сахалина, а в 2023 году и Курильские острова. Важно, когда жители региона заботятся об экологическом будущем островов и присоединяются к проекту. Мы не намерены останавливаться на достигнутом, расширяем не только точки для отсортированных отходов, но и увеличиваем количество пунктов для сбора отработанных батареек, прорабатываем вопрос организации сбора и переработки автомобильных шин, - рассказала министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна.
По сообщениям регионального оператора, ответственней всех к вопросу сортировки подходят жители Долинска. Сетчатые контейнеры в этом районе наполняются в соответствии с правилами сортировки. Отходы, которые не предназначены для переработки, здесь встречаются реже, чем в контейнерах других населенных пунктов.
Отходы, отсортированные сахалинцами, вывозят отдельные мусоровозы на сортировочные комплексы, расположенные на «Известковом» и полигонах в Корсакове и Ногликах. Там работники разделяют отходы по фракциям. Как только собирается достаточная товарная партия вторсырья, ее отправляют на материк для дальнейшей переработки. С января по июнь 2022 года во Владивосток, Хабаровск и Екатеринбург на переработку транспортировали 21,7 тонн пластиковых бутылок и 56 тонн картона, отсортированных в Корсакове и Ногликах. Эти материалы получат вторую жизнь.
- Необходимость сортировки отходов очень важна особенно на первоначальном этапе. Разделяя пластиковые бутылки от остального вида твердых коммунальных отходов, мы помогаем снизить их негативное влияние на окружающую среду. И судя по отчетам компаний, которые забирают и отвозят вторичные материальные ресурсы на материк, объемы увеличились. А это значит, что население стало более ответственно относится к разделению отходов, - подчеркнул региональный координатор проекта «Чистая страна» партии «Единая Россия», депутат Сахалинской областной Думы Евгений Лотин.
В регионе продолжаются работы по внедрению раздельного накопления отходов. В текущем году на приобретение сетчатых контейнеров запланировано более 69 млн. руб. Кроме того, заявка Сахалинской области успешно прошла конкурсный отбор Минприроды России. Так из федерального бюджета будет предоставлена субсидия в размере 35,8 млн. руб. на приобретение 1 685 контейнеров.
За два года предстоит закупить свыше 2500 контейнеров.
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