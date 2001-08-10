Почти 1000 квартир в Анивском районе сдадут в этом году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жилищный вопрос стал одним из основных на встрече первого заместителя губернатора Сахалинской области Сергея Байдакова с жителями Анивского района, который он посетил по поручению Валерия Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Анивский район занимает второе место после Южно-Сахалинска по темпам жилищного строительства. С начала года здесь уже сдали 136 квартир. Всего до конца 2022-го должны сдать 910 квартир.

Новостройки позволяют ускоренными темпами решить вопрос расселения анивчан из непригодного для проживания фонда. В этом году для переселенцев из аварийного жилья приобретут 97 квартир.

– В Аниве живу с рождения, сейчас уже на пенсии. Семь лет назад наш трехэтажный дом по Ленина, 13, признали аварийным, обещали расселить в 2017 году. И вот ждем до сих пор. Соглашение я подписала, но там ни адреса, ничего, – поделилась Евгения Чернюк.

На встрече стало известно, что в этом году аварийный дом полностью расселят. Люди получат ключи от комфортных квартир в новостройке на улице Транспортной.

– Приглашайте людей в администрацию и заключайте соглашения, где будет указан конкретный адрес и сроки расселения. Не нужно кормить людей абстрактными обещаниями. Практику подписания соглашений ввел губернатор Валерий Лимаренко, и вопрос расселения аварийного жилья является приоритетным для главы региона, – подчеркнул Сергей Байдаков.

Значительная часть вопросов жителей Анивского района затронула также сферу жилищно-коммунального хозяйства. Татьяна Кузнецова рассказала, что дому №25 на улице Октябрьской необходим капремонт крыши. Глава Анивского района Светлана Швец сообщила, что работы запланированы. За два ближайших года в муниципалитете обновят 3 кровли и 13 фасадов.

Жители дома на улице Ленина,8, пожаловались на «озеро» во дворе. Сергей Байдаков отметил: необходимо принять индивидуальное решение по каждой придомовой территории, которая страдает во время дождей, и предусмотреть отвод воды.

Прозвучал вопрос и о газификации участков многодетных в Аниве. Как рассказал министр энергетики Сахалинской области Михаил Гузенко, подключение запланировано на следующий год. Кроме того, в этом году на участках многодетных обустроят подъездные пути.

На встрече озвучили также сроки газификации сел Анивского района. В Успенское и Мицулевку экологически чистое топливо придет в 2023 году, в Таранай – в 2024-ом.

Еще один вопрос, который затронули жители, – обеспечение сел качественной связью. С 1 ноября улучшения должны почувствовать жители Тараная, с 15 декабря – Огоньков.

Представители общественного совета Анивского района подняли тему нехватки педиатров. Как пояснили специалисты областного минздрава, два врача ушли на пенсию, с двумя педиатрами сейчас ведутся переговоры о трудоустройстве. Решение они должны принять в июле.

– Если специалисты не дадут согласие, решайте вопрос за счет региональных учреждений. Организуйте выездные приемы в Аниве, – подчеркнул Сергей Байдаков.

Жители обратились также с просьбой отремонтировать центральный вход в районную больницу. На встрече стало известно, что финансирование уже предусмотрено, работы должны завершиться в следующем году.

Анивчанка Анна Карлова попросила отремонтировать детский сад «Сказка». Министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева рассказала, что благодаря партийному проекту «Единой России» «Яркое детство» планируется получить федеральные средства и привести в порядок дошкольное учреждение уже в 2023 году.

Напомним, ранее Валерий Лимаренко принял решение расширить формат выездов членов регионального правительства в районы Сахалинской области. Начиная с прошлого года, не только губернатор, но и его первый заместитель и председатель регионального правительства регулярно совершают рабочие поездки и встречаются с жителями.