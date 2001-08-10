Сквер Пограничников в Южно-Сахалинске частично закроют на ремонт

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Такое решение принято в целях безопасности. Ряд элементов и конструкций, расположенных на территории общественного пространства, серьезно поврежден и нуждается в незамедлительном ремонте. Ситуация находится на контроле первого вице-мэра Александра Гринберга, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В ближайшее время с территории уберут малую архитектурную форму (трон Снежной королевы). Также сегодня в сквере ведется демонтаж сухого дерева. В серьезном обновлении нуждается деревянный подиум. Сооружение пришло в негодность в том числе по причине его использования не по назначению. Вопреки запрету, площадка стала популярным местом для катания на скейт-бордах, самокатах и роликах, выполнения спортивных трюков. Вместе с тем, как отметил начальник управления охраны окружающей среды и озеленения города Сергей Борисенко, наряду с ремонтом важно дополнительно проработать антивандальные решения которые позволят минимизировать риск возникновения подобных ситуаций. Сегодня подиум будет огорожен. В ближайшее время специалисты проведут оценку ущерба.

- К сожалению, мы сталкиваемся с подобными разрушениями не в первый раз. По возможности хотелось бы обратить внимание родителей на то, чтобы они проводили беседы со своими детьми о недопустимости порчи элементов, – сказал Сергей Борисенко.

Напомним, сквер Пограничников был открыт после масштабной реконструкции год назад. Здесь были оборудованы тематическая детская площадка дополнительные пешеходные участки, высажены деревья, установлены лавочки, малые архитектурные формы.