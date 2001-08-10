Тихоокеанское
информационное агентство
1 Июля 2022
Сейчас 15:55
52,51|54,64|66,91
В Шахтерске пожарные спасли жизнь человеку
11:08, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине расчеты С-400 отразили авиационный удар условного противника

На Сахалине расчеты С-400 отразили авиационный удар условного противника

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине расчёты зенитных ракетных системах (ЗРС) С-400 воинской части объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО) провели тренировку по отражению авиационного удара условным противником, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

По традиции заступление на боевое дежурство по охране воздушного пространства островного региона  началось с поднятия государственного флага под гимн России.

После чего  военнослужащие подразделения выполнили нормативы по приведению военной техники в готовность к отражению авиационного удара.

В ходе практической части тренировки по ПВО расчетами ЗРС С-400 были отработаны действия по поиску, обнаружению, сопровождению и классификации целей.

В завершении тренировки военнослужащие выполнили учебные (электронные) пуски ракет, в результате которых воздушные цели условного противника, на различной дальности и высоте, были успешно поражены.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?