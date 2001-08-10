Тихоокеанское
информационное агентство
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16:23, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Камчатский телеканал "41 регион" получил право вещать на 22 кнопке

Камчатский телеканал

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Москве выбраны телеканалы для вещания на "22 кнопке". Роскомнадзор и федеральная конкурсная комиссия по телерадиовещанию провела заседание по выбору муниципальных обязательных общедоступных каналов для ряда регионов, в числе которых наши северные соседи по Дальнему Востоку - Камчатка. Победителями конкурса на получение права осуществлять вещание на "22 кнопке" признан камчатский телеканал "41 Регион".

По закону "О средствах массовой информации", все кабельные операторы, работающие на территории муниципального образования, обязаны бесплатно размещать в своих сетях на 22-й позиции городские телеканалы, чтобы зрители могли смотреть местные новости. При этом претенденты на "22 кнопку" обязаны соответствовать требованиям: 75% их эфира должно отводиться под национальную продукцию и не менее 20% времени - составлять программы, рассказывающие о событиях, происходящих в городе.

"Мы - это молодая во всех смыслах команда, нам всего три года, а средний возраст сотрудников - 27 лет. Мы динамично развиваемся, смотрим на мир современными глазами и круглосуточно делимся со зрителями собственным контентом в отличном Full HD качестве", рассказывает ТК "41 регион" о себе.

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