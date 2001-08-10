В Березняках ведется строительство восьмиквартирного дома
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Квадратные метры в нем предназначены для жителей ветхого и аварийного жилья, также расположенного на территории села. Планируемый срок сдачи объекта – конец 2022 года, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Строительную площадку посетил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. Градоначальника проинформировали о ходе проведения работ. Также глава города пообщался с будущими новоселами.
Жилье будет сдано «под ключ». Для внутренней отделки разработали дизайн-проекты каждой квартиры, с которым обязательно предварительно ознакомят жильцов.
Многодетная мама Жанна Хрусталева проживает в Березняках с рождения. С селом она связывает свое будущее и будущее своих детей. Старый дом семьи стоит напротив строительной площадки, и женщина ежедневно наблюдает за возведением новостроя. Здесь ей положена двухкомнатная квартира.
- Очень люблю Березняки. Прекрасный воздух, все необходимое для жизни есть. У меня даже мысли нет о переезде в другое место. Конечно, с радостью наблюдаю за строительством, ждем новое жилье, - сказала она.
Сергей Надсадин дал поручение управлению жилищной политики активно взаимодействовать с людьми, отвечать на все обращения.
Далее мэр города отправился на другой строительный объект на территории села: в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Березняках ведется капитальный ремонт центральной улицы – Зеленой. Работы затронули двухкилометровый участок. Пока наблюдается отставание от графика, однако для исправления ситуации подрядчик перекинул сюда дополнительную технику и людей.
Напомним, объект находится на особом контроле первого вице-мэра Александра Гринберга, который отслеживает ход строительства и отрабатывает запросы населения. Так, часть вопросов жители адресовали руководству города через социальные сети. Выяснилось, что строящиеся тротуары перекрывают подъезды к нескольким домам. Александр Гринберг встретился с людьми, ситуацию оперативно разрешили.
- Много технических вопросов, например, по подключению воды. Все берем в работу, со всем разбираемся, - прокомментировал первый вице-мэр.
Также с учетом того, что по Зеленой запущен городской общественный транспорт, дополнительно будут оборудованы остановочные карманы с павильонами для комфортного ожидания автобусов.
Вместе с представителями администрации стройплощадку посетили председатель городского дорожного совета Валерий Ерохов и волонтеры от партии «Единая Россия».
- Благодаря общественному контролю мы можем отслеживать работы на каждом этапе. Это, конечно, повышает ответственность строителей. Наша главная задача – обеспечить комфорт жителей, - отметил координатор регионального проекта партии «Единая Россия» «Городская среда» Владислав Грохольский.
По итогам выездного совещания Сергей Надсадин дал поручение профильному департаменту увеличить темпы работ.
- В целом, остался доволен увиденным. Понимаю, что есть отставание. Вместе с тем, нужно понимать, что есть объективные трудности, связанные с ситуацией в стране, нарушением логистических цепочек. Важно сдать объекты в срок. Считаю, что это по силам нашим подрядчикам. Со своей стороны, и администрации города, и местного политсовета «Единой России» мы продолжим контроль, - резюмировал он.
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