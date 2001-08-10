Артиллеристы Сахалина уничтожили десант условного противника, высадившийся на остров
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В ходе тренировки по стрельбе и управлению огнем артиллеристы армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине уничтожили группу десанта условного противника высадившегося на побережье острова, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
В ходе проведения мероприятий боевой подготовки расчёты 152-мм самоходно-артиллерийских установок «Гиацинт» на полигоне «Успеновский» выполнили нормативы по переводу САУ в боевое положение, а также отработали вопросы взаимодействия с расчетами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Расчёты БПЛА провели разведку прибрежной зоны на высоте более 200 метров, где и был обнаружен десант условного противника. На основе переданных координат артиллеристы приняли решение для нанесения огневого удара по месту высадки условного противника.
Благодаря слаженным действиям артиллерийских подразделений и расчётов беспилотных летательных аппаратов вся боевая техника и живая сила условного противника была полностью уничтожена.
Артиллеристы армейского корпуса ВВО показали высокий уровень полевой выучки при выполнении своих функциональных обязанностей. По итогам проведения боевых стрельб военнослужащие артиллерийских подразделений и расчёты БПЛА были оценены на «хорошо» и «отлично».
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