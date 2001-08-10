Мэр Южно-Сахалинска проверил, как реконструируются городские очистные сооружения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Технологическая особенность проекта в том, что реконструируемый объект "ОСК-7" ни на минуту не останавливался: несмотря на большой объем строительно-монтажных работ сюда бесперебойно поступают сточные воды из северной, центральной и западной частей областного центра, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сергей Надсадин подчеркнул: объект для всего городского округа — стратегически важный. Сейчас в самом разгаре строительно-монтажные работы второго пускового комплекса первой очереди. Готовность объекта превышает 50 процентов. В сентябре строительно-монтажные работы должны быть завершены и специалисты приступят к пусконаладочным мероприятиям. Это позволит очищать 72 тыс. кубометров городских сточных вод в сутки, что полностью покроет существующую потребность.

- Как региональный куратор федерального проекта «Зеленая экономика» партии «Единая Россия» отмечу, что это прорыв для очистной системы Южно-Сахалинска. И один из важнейших шагов, имеющих принципиальное значение для охраны окружающей среды и экологической безопасности наших граждан, - подчеркнул Сергей Надсадин.

В настоящее время получено финансирование на проведение второй очереди строительства, подрядчик ведет работы. Она включает в себя реконструкцию существующих сооружений и сетей блока биологической очистки первой технологической линии. Данные работы позволят увеличить производительность очистных сооружений до 90 тыс. кубометров в сутки, что крайне важно для подключения перспективных жилых микрорайонов южной части городского округа. Средства на второй этап, мероприятия которого планируется реализовать до конца 2023 года, выделяются из фонда реформирования ЖКХ, областного и городского бюджетов.

В дальнейшем к очистным подключат Пограничный коллектор, а также строящийся Южный канализационный коллектор.

Таким образом все абоненты, подключенные сейчас к локальным очистным, будут переведены на "ОСК-7". Он станет головным очистным сооружением для городского округа.