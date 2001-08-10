Сахалинские и курильске танкисты начали отрабатывать

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках занятий по боевой подготовке танкисты армейского корпуса Восточного военного (ВВО) на Сахалине и Курильских островах, начали отрабатывать тактический приём "танковая карусель", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

На специализированных полигонах армейского корпуса ВВО танкисты проводят наступательный бой с механизированными подразделениями условного противника занявшего выгодную позицию для обороны. Для успешного уничтожения боевой техники «противника» экипажи танков Т-80БВ применяют тактический приём «танковая карусель».

Во время данного тактического эпизода первый танк выполняет стрельбу с места, а в это время экипаж второго танка загружает боекомплект. После того как первый отстрелял весь свой боезапас, второй занимает позицию для стрельбы, и наоборот, без остановок. В итоге стрельба по противнику ведётся в очень высоком темпе и практически непрерывно.

Всего в мероприятиях боевой подготовки на Сахалине и Курильских островах было задействовано более 200 военнослужащих и порядка 30 единиц танков Т-80БВ.