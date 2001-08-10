Сахалинским автоинспекторам вручили ключи от десяти автомобилей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в автопарк региональной Госавтоинспекции поступили 10 новых автомобилей "Lada Vesta", рассказали ТИА "Острова" в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

Транспортные средства имеют повышенные динамические характеристики и снабжены устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов. Оснащены радиостанциями и видеорегистраторами, что позволит оперативно и достойно выполнять задачи по сохранению жизни и здоровья граждан, обеспечивая безопасность на территории Сахалинской области.

На новых автомобилях экипажи ДПС будут нести службу в различных районах: Невельском, Холмском, Долинском, Макаровском, Поронайском, Смирныховском и Корсаковском.

В торжественном мероприятии принял участие начальник УМВД России по Сахалинской области полковник полиции Арсен Исагулов, который подчеркнул, что пополнение автопарка новым патрульным транспортом поможет эффективно обеспечивать правопорядок, общественную безопасность и качественно выполнять задачи, стоящие перед Госавтоинспекцией.

По окончании мероприятия, сотрудники дорожно-патрульной службы уже на новых автомобилях приступили к исполнению своих служебных обязанностей, отправившись в места постоянной дислокации.