16:52, | Новости общества Сахалина и Курил
В ряде жилых домов Южно-Сахалинска временно отключат холодную воду
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В связи с ремонтными работами на сети водопровода 11 декабря будет отключена подача холодной воды в ряде жилых домов Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Так, с 14.30 до 18.00 воды не будет по адресам:
- ул. Западная, 66-104, 67-89;
- ул. Загородная, 75-83, 68-80;
- ул. Степная, 73-89, 62-78;
- ул. Колодезная, 71-83, 72-90;
- ул. Хлебная, 10, 40-48;
- ул. Рязанская, 42-60, 51-59;
- ул. Деповская,18-58, 41-53.
По вопросам водоснабжения необходимо обращаться в диспетчерскую МКП «Городской водоканал» по телефону 72-32-40.
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Новости общества Сахалина и Курил
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