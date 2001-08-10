В ряде жилых домов Южно-Сахалинска временно отключат холодную воду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с ремонтными работами на сети водопровода 11 декабря будет отключена подача холодной воды в ряде жилых домов Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, с 14.30 до 18.00 воды не будет по адресам:

- ул. Западная, 66-104, 67-89;

- ул. Загородная, 75-83, 68-80;

- ул. Степная, 73-89, 62-78;

- ул. Колодезная, 71-83, 72-90;

- ул. Хлебная, 10, 40-48;

- ул. Рязанская, 42-60, 51-59;

- ул. Деповская,18-58, 41-53.

По вопросам водоснабжения необходимо обращаться в диспетчерскую МКП «Городской водоканал» по телефону 72-32-40.