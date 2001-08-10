Сахалинские управляйки устраняют нарушения требований пожарной безопасности на крышах и чердаках

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В островном регионе завершились проверки соблюдения требований пожарной безопасности на крышах и чердаках многоквартирных домов. Масштабную работу развернули по поручению губернатора Валерия Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

– За короткий промежуток времени в Сахалинской области произошло сразу несколько пожаров, из-за которых серьезно пострадали люди, они лишились жилья. Мы должны предотвращать возникновение подобных ситуаций. Потому что речь идет о здоровье и благополучии сахалинцев. Необходимо усилить контроль пожарной безопасности жилого фонда, – подчеркнул глава региона.

Представители государственной жилищной инспекции области и работники муниципальных администраций обследовали более 500 чердаков и крыш, а также изучили документацию коммунальных организаций.

На ряде объектов профильные специалисты обнаружили различные нарушения. В их числе – захламление строительным и бытовым мусором, а также отсутствие огнебиозащиты стропильных деревянных конструкций кровли. Кроме того, управляющие компании не ограничили доступ посторонних лиц к некоторым чердачным помещениям.

Наибольшее число нарушений выявлено в Южно-Сахалинске. Так, по результатам проверок в отношении 5 юридических и 4 должностных лиц возбудили административные производства. Выдано 6 предписаний об устранении нарушений. Организации и должностные лица заплатят штрафы на общую сумму 500 тысяч рублей.

Также административные производства возбуждены в отношении управляющей компании из Александровск-Сахалинского района. Юридическое лицо выплатит штраф – 125 тысяч рублей, должностное – 25 тысяч.

На особый контроль областные власти взяли работу провайдеров. Поставщикам интернет-услуг необходимо навести порядок с размещенным в многоквартирных домах цифровым оборудованием. Кабели и приборы, которые больше не используются, следует демонтировать.