Сахалинские управляйки устраняют нарушения требований пожарной безопасности на крышах и чердаках
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В островном регионе завершились проверки соблюдения требований пожарной безопасности на крышах и чердаках многоквартирных домов. Масштабную работу развернули по поручению губернатора Валерия Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
– За короткий промежуток времени в Сахалинской области произошло сразу несколько пожаров, из-за которых серьезно пострадали люди, они лишились жилья. Мы должны предотвращать возникновение подобных ситуаций. Потому что речь идет о здоровье и благополучии сахалинцев. Необходимо усилить контроль пожарной безопасности жилого фонда, – подчеркнул глава региона.
Представители государственной жилищной инспекции области и работники муниципальных администраций обследовали более 500 чердаков и крыш, а также изучили документацию коммунальных организаций.
На ряде объектов профильные специалисты обнаружили различные нарушения. В их числе – захламление строительным и бытовым мусором, а также отсутствие огнебиозащиты стропильных деревянных конструкций кровли. Кроме того, управляющие компании не ограничили доступ посторонних лиц к некоторым чердачным помещениям.
Наибольшее число нарушений выявлено в Южно-Сахалинске. Так, по результатам проверок в отношении 5 юридических и 4 должностных лиц возбудили административные производства. Выдано 6 предписаний об устранении нарушений. Организации и должностные лица заплатят штрафы на общую сумму 500 тысяч рублей.
Также административные производства возбуждены в отношении управляющей компании из Александровск-Сахалинского района. Юридическое лицо выплатит штраф – 125 тысяч рублей, должностное – 25 тысяч.
На особый контроль областные власти взяли работу провайдеров. Поставщикам интернет-услуг необходимо навести порядок с размещенным в многоквартирных домах цифровым оборудованием. Кабели и приборы, которые больше не используются, следует демонтировать.
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