Сахалинские стартаперы могут получить грант до 300 млн рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) объявил о старте приема заявок на грантовый конкурс для IT-компаний. Победители отбора получат от 20 до 300 млн рублей на реализацию своих проектов.
- Такая грантовая программа - важный шаг не только на пути к развитию отечественной цифровой инфраструктуры, но и немалый вклад в развитие технологического предпринимательства. Мы полностью поддерживаем компании Сахалинской области, которые готовы привлекать федеральные средства на эти цели и надеемся на высокие достижения региональных стартапов, – отметил заместитель министра цифрового и технологического развития Сахалинской области Евгений Гетц.
Конкурс организован в рамках реализации дорожной карты «Новые коммуникационные технологии», которую разработал Ростелеком при участии АНО «Диалог». Грантовая поддержка в первую очередь будет направляться на создание и внедрение платформ видеохостинга, интеллектуального динамического анализа видеопотока и распознавания речи, технологий выявления фейков и дипфейков, рекомендательных технологий, программных комплексов анализа пользователей, таргетированной автогенерации контента.
Бюджетное софинансирование проектов, прошедших отбор, составит до 50% их стоимости. Господдержка позволит запустить стартапы в течение ближайших 2,5 лет, отмечают организаторы конкурса.
В региональном министерстве цифрового и технологического развития подчеркнули: сахалинских предпринимателей, которые примут участие в программах РФРИТ, готовы поддерживать. В местном ИТ-Парке стартаперам окажут качественные консультации по получению грантов на развитие бизнеса.
Федеральные гранты предусмотрены по двум направлениям:
- на цифровую трансформацию компаний – от 120 до 300 млн рублей;
- на разработку отечественных IT-решений – от 20 до 300 млн рублей.
Основные требования к проектам: срок реализации от 6 до 30 месяцев, включение внедряемого решения в реестр отечественного ПО или реестр российской радиоэлектронной продукции не позднее 6 месяцев с даты завершения проекта. Заявки принимаются через личный кабинет на сайте РФРИТ или подтвержденную учетную запись для юрлица на Госуслугах.
С условиями и информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте РФРИТ: https://xn--h1apajh.xn--p1ai/support-measure/
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