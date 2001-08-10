Тихоокеанское
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10:02, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинские стартаперы могут получить грант до 300 млн рублей

Сахалинские стартаперы могут получить грант до 300 млн рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) объявил о старте приема заявок на грантовый конкурс для IT-компаний. Победители отбора получат от 20 до 300 млн рублей на реализацию своих проектов.

- Такая грантовая программа - важный шаг не только на пути к развитию отечественной цифровой инфраструктуры, но и немалый вклад в развитие технологического предпринимательства.  Мы полностью поддерживаем компании Сахалинской области, которые готовы привлекать федеральные средства на эти цели и надеемся на высокие достижения региональных стартапов, – отметил заместитель министра цифрового и технологического развития Сахалинской области Евгений Гетц.

Конкурс организован в рамках реализации дорожной карты «Новые коммуникационные технологии», которую разработал Ростелеком при участии АНО «Диалог». Грантовая поддержка в первую очередь будет направляться на создание и внедрение платформ видеохостинга, интеллектуального динамического анализа видеопотока и распознавания речи, технологий выявления фейков и дипфейков, рекомендательных технологий, программных комплексов анализа пользователей, таргетированной автогенерации контента.

Бюджетное софинансирование проектов, прошедших отбор, составит до 50% их стоимости. Господдержка позволит запустить стартапы в течение ближайших 2,5 лет, отмечают организаторы конкурса.  

В региональном министерстве цифрового и технологического развития подчеркнули: сахалинских предпринимателей, которые примут участие в программах РФРИТ, готовы поддерживать. В местном ИТ-Парке стартаперам окажут качественные консультации по получению грантов на развитие бизнеса.

Федеральные гранты предусмотрены по двум направлениям:

- на цифровую трансформацию компаний – от 120 до 300 млн рублей;

- на разработку отечественных IT-решений – от 20 до 300 млн рублей.

Основные требования к проектам: срок реализации от 6 до 30 месяцев, включение внедряемого решения в реестр отечественного ПО или реестр российской радиоэлектронной продукции не позднее 6 месяцев с даты завершения проекта. Заявки принимаются через личный кабинет на сайте РФРИТ или подтвержденную учетную запись для юрлица на Госуслугах.

С условиями и информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте РФРИТ: https://xn--h1apajh.xn--p1ai/support-measure/

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