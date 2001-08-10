Южносахалинцы могут пройти Всероссийскую перепись населения в электронной форме
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Все больше южносахалинцев отмечают удобство прохождения Всероссийской переписи населения в электронном формате. Онлайн-перепись на портале Госуслуг будет действовать до 8 ноября, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
- Горожане активно пользуются возможностью переписаться электронно, не отлучаясь от своих дел. Человеку в личный кабинет приходит QR-код и идентификационный номер, которые потом просто нужно будет показать переписчику. Такой способ заполнения опросных листов на портале Госуслуг будет доступен еще неделю. Это действительно удобно и быстро, - подчеркнула врио руководителя Сахалинстата Алла Миняйло.
Напомним, перепись в областной столице стартовала 15 октября и завершится 14 ноября. Принять в ней участие жители могут тремя способами: через переписчиков дома или на переписном участке (их список размещен на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска https://yuzhno-sakh.ru/dirs/4341), обратившись в офис МФЦ «Мои документы» (ул. Сахалинская, 48), либо до 8 ноября заполнить опросный лист самостоятельно на портале Госуслуг.
Отметим, если человек принял участие в переписи на портале Госуслуг или на стационарном участке, к нему все равно придет переписчик, которому необходимо будет сообщить код, подтверждающий участие в переписи. Переписчик, одетый в голубой жилет с логотипом переписи и сине-красный шарф с белой надписью «Всероссийская перепись населения», обязан предъявить удостоверение и паспорт, при нем также будет планшетный компьютер с электронными переписными листами.
На период проведения Всероссийской переписи по номеру 8-800-707-20-20 с 09.00 до 21.00 по московскому времени действует телефон горячей линии, позвонив на который можно задать все интересующие вопросы. В другое время позвонивший сможет оставить заявку на обратный звонок через автоответчик.
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