В парке Южно-Сахалинска в конце ноября может открыться первый каток

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В минувшем летнем сезоне в городском парке имени Ю. Гагарина был реализован ряд новых проектов, благодаря которым у посетителей появилось больше возможностей для интересного и разнообразного отдыха. Итогами масштабной работы, а также планами, как на зимний период, так и на следующее лето, поделился директор парка Виктор Калюжный.

Минувшим летом проведена большая работа по благоустройству и озеленению территории. Отметим, что летом клумбы городского парка украшали около 50 тысяч однолетних цветов. Регулярно рассматриваются новые предложения, направленные на то, чтобы сделать одно из самых популярных и любимых мест отдыха горожан еще более красивым, комфортным и ухоженным. Так, уже в следующем году в восточной части парка планируется обустроить новую большую зеленую зону с многолетними растениями, цветение которых происходит в разное время года.

- Ранее там была заболоченная неухоженная местность, но в этом году мы приступили к благоустройству. Был завезен плодородный грунт, обустроены дорожки, в следующем году работы продолжатся. Появятся артобъекты, скамейки. Уже сейчас мы прорабатываем видовое разнообразие насаждений, – рассказал Виктор Калюжный.

Добавим, также выполнено асфальтирование около 5 тыс. квадратных метров территории, на которой в будущем планируется размещение новых аттракционов. Были расширены и обновлены зоны для развлечения детей, сделано резиновое покрытие пешеходных дорожек.

Новыми площадками для проведения мероприятий стал большой шатер, в котором в частности проходило торжественное вручение премий администрации в День города. Также отлично зарекомендовала себя плавучая сцена, позволившая создавать особую атмосферу выступлений Южно-Сахалинского камерного оркестра, военного духового оркестра Южно-Сахалинского гарнизона и других творческих коллективов города. Эти площадки будут использоваться и в следующем летнем сезоне.

Отметим, в течение летнего сезона проведено более 200 мероприятий. Это познавательные, развлекательные, танцевальные и традиционные праздники, рассчитанные на различные возрастные группы.

Второй год на базе парка в период летних каникул работал детский оздоровительный лагерь. В 2021 году в нем побывало более 100 юных южносахалинцев.

Проведена работа по совершенствованию спортивной инфраструктуры и созданию комфортных условий для тренировок горожан. Так, на стадионе «Космос» появилась атрибутика для разминок боксеров, для теннисистов оборудовали туалеты, расширили раздевалки, на самих теннисных кортах установили дополнительное освещение.

Сейчас городской парк активно готовится к зимнему сезону и празднованию Нового года. До конца ноября парк украсят световые консоли, перетяжки и другое убранство. Их установка уже началась. Праздничное настроение традиционно будут создавать большой шатер из иллюминации, в декабре на территории появятся снежные и ледовые фигуры. Как и в прошлом году, в преддверии новогодних каникул в парке начнет работу дача Деда Мороза, почта Деда Мороза. Немало сюрпризов будет ожидать и любителей активного отдыха. В частности, южносахалинцев и гостей города будут ждать на катках. Планируется, что открытие одного из них – работающего на основе айс-матов, состоится уже в конце ноября при установлении низкой температуры.