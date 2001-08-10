15-летнему жителю Южно-Сахалинска срочно нужна помощь
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В редакцию ТИА "Острова" пришло письмо с просьбой о помощи совсем еще молодому южносахалинцу.
"В декабре 2020 года у нашего 14-летнего сына, Ильи, обнаружили онкологию (нейробластома, IV стадия, метастазы в костный мозг, кости. Высокий риск).
В настоящий момент Илья проходит лечение в институте детской онкологии и гематологии им. Д. Рогачева.
Он прошел 9 блоков химиотерапии, MIBG-терапию (терапия радиоактивным йодом), блок высокодозной химиотерапии и трансплантацию стволовых клеток (ТКМ - 23.08.2021г.)
Сейчас необходима терапия антителами (иммунотерапия), которую несколько лет назад включили в стандарт лечения в США и Европе.
В России препарат для иммунотерапии (Динутуксимаб бета) пока не зарегистрирован, но медучреждения закупают его по показаниям. Однако на нашей Родине этот препарат прописывают детям в случае полного или очень хорошего ответа на предшествующую терапию, при наличии не более 3 очагов. У Ильи, к сожалению, такого ответа нет. В то же время в Европе (в частности, в Германии, Испании) иммунотерапия в нашем случае однозначно показана.
Врачами-онкологами рекомендовано начинать иммунотерапию в течение 100 дней с даты ТКМ.
Нам необходимо использовать этот шанс!
Стоимость проведения иммунотерапии в Испании - 30 млн руб.
На 19.10. 2021г. собрано 11 392 503 руб.
Осталось собрать 18 607 497 руб.
Сумма для нас очень велика. Благотворительные фонды смогут подключиться после прохождения всех анализов и наличии заключения консилиума об отказе, то есть после выписки. А ВРЕМЯ не ждёт! Есть всего 1,5 месяца, после которых использовать иммунопрепарат тоже можно, но возрастает вероятность рецидива!
Поэтому мы открываем сбор сейчас. Мы обращаемся ко всем неравнодушным людям: “Помогите спасти самое дорогое, что только может быть у человека, - помогите спасти нашего сына!"
Реквизиты для помощи:
Карта сбербанка: 4276 5000 3475 5346
(по номеру телефона: +7 924 190 22 33 папа - Пётр Васильевич Ш.)
Реквизиты продублированы с основной страницы Ильи - @save_our_son"
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