Как сдать биометрию через ВТБ Онлайн: удобно, быстро и безопасно
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В нативном приложении ВТБ Онлайн для Android и iOS можно сдать биометрию через сервис Госуслуг. Это позволит дополнительно защитить свои финансы и сразу начать пользоваться биометрией в повседневной жизни.
Упрощенная биометрия, которую можно сдать через ВТБ Онлайн, используется для безопасного входа в ВТБ Онлайн, подтверждения онлайн-операций, а также вне контура банка. Упрощенной биометрии достаточно для небольших покупок в магазинах, для оплаты проезда на метро и защиты аккаунта на Госуслугах. Также через мобильное приложение можно повысить биометрию до стандартной. Стандартная биометрия нужна для более крупных покупок, заселения в гостиницу, подтверждения возраста при покупках в интернете и т.д.
Сдать биометрию теперь можно в несколько кликов через ВТБ Онлайн, выбрав в профиле “Биометрические сервисы”. После этого произойдет бесшовный переход в приложение Госуслуги для предоставления согласия и фотографирования. Если в профиле на Госуслугах есть водительские права или загранпаспорт, то упрощенную биометрию можно сразу повысить до стандартной. Весь процесс занимает около пары минут.
Уже более 7 млн клиентов ВТБ сдали биометрию и могут пользоваться биометрическими сервисами. По прогнозам банка, до конца года порядка 10 млн клиентов зарегистрируют свою биометрию через ВТБ.
Как показал опрос* ВТБ, 70% опрошенных россиян готовы использовать биометрию в финансовых и иных сервисах, из них 27% отметили, что их готовность зависит от удобства и скорости. При этом за последний год 38% стали чаще видеть, как люди пользуются такими сервисами, 25% стали больше доверять банковской биометрии, и еще 18% сами начали пользоваться биометрией при входе в приложения, оплате в магазинах и т. д.
*Опрос проведен среди 1500 россиян от 18 до 65 лет, живущих в крупных городах (населением от 100 тыс. человек).
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