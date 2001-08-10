Бизнесменов Южно-Сахалинска проконсультируют по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Бесплатное индивидуальное консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства Южно-Сахалинска по актуальным вопросам бухгалтерского учета и налогообложения с 11 по 17 мая проведет департамент экономического развития совместно с сахалинской региональной общественной организацией "Палата Налоговых Консультантов" Деловой Клуб "Налоговый консультант".

Мероприятие приурочено к празднованию Дня российского предпринимательства и организовано в рамках реализации подпрограммы №1 "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа "Город Южно-Сахалинск" муниципальной программы "Экономическое развитие городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020-2025 годы".

Консультирование осуществляют квалифицированные налоговые консультанты на безвозмездной основе по следующему графику:

Консультирование осуществляется в индивидуальном порядке по конкретным проблемным вопросам заявителя в соответствии с предварительной записью по времени.

Консультирование будет проходить по адресу: ул. Карла Маркса, 23, второй этаж, комната переговоров.

Заявки на участие в консультировании принимаются в электронной форме на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска, а также по телефонам: 300-594 (доб. 1-5), 42-54-74.

Ознакомиться с графиком проведения консультаций, а также оставить заявку на участие в электронной форме можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска, а также по телефонам: 300594 (доб. 1-5), 42-54-74.

С графиком мероприятий Недели предпринимательства можно ознакомиться на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.