"Горный воздух" в Южно-Сахалинске объявил дату открытия зимнего сезона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

25 декабря состоится открытие нового горнолыжного сезона 2022-2023 года. Спортивно-туристический комплекс "Горный воздух" ждет всех жителей и гостей города, любителей и профессионалов зимних видов спорта, рассказали ТИА "Острова" в СТК.

Зимний праздник будет состоять из двух блоков.

В первом блоке, который начнется в 12:00, будут проходить непосредственно детские мероприятия. Опытные профессионалы покажут мастер-классы для начинающих и для тех, кто уже знаком с горными лыжами и сноубордом, но хотят повысить свой уровень техники катания. Инструкторы спортивных школ проведут занятия для детей и взрослых. Ведущий пригласит всех желающих для участия в увлекательных «Веселых стартах», интерактивных играх и шумном детском карнавальном спуске.

Вечерняя развлекательная программа начнется в 17:00, когда оранжевое солнце постепенно начнет исчезать за горизонтом, горные спуски окрасятся в цвет индиго, а основная сцена на средней площадке заиграет разноцветными огнями. Для вас выступят известные профессиональные творческие коллективы нашего города с хореографическими, инструментальными, вокальными постановками и яркими костюмами. Ведущие праздника, журналисты радио АСТВ, проведут для вас интерактивные игры и увлекательные конкурсы, вручат призы и подарки от наших многочисленных партнеров. Держатели «Карты Сахалинца» получат дополнительный бонус – розыгрыш подарков. Также вы сможете подкрепиться вкусной выпечкой и согреться горячими напитками.

Этот год объявлен «Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России». Специально для всех гостей и участников зимнего фестиваля мы пригласили представителей древних нивхских родов Сахалина, которые и сегодня живут в гармонии с природой, поклоняясь Духам – Хозяевам. Проявляя должное почтение, сохраняя знания предков, они совершат обряд задабривания Духа Леса и Гор.

Друзья! Мы ждем вас 25 декабря для увлекательного путешествия в мир безграничного счастья, безудержного веселья и радости, в наш общий с Вами праздник, который не оставит равнодушным даже самого искушенного ценителя горнолыжного отдыха.