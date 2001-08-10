Сахалинец завоевал две медали первенства России по легкой атлетике среди спортсменов с ПОДА

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Челябинске завершилось первенство России по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования собрали 106 участников из 27 регионов страны, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Спортсмены разыграли медали в беговых дисциплинах (бег на 100, 200, 400, 800, 1500 м), прыжках в длину и высоту, метании диска, клаба, копья и толкании ядра.

- Все участники продемонстрировали завидное мастерство в непростых погодных условиях. В Челябинске все дни состязаний царила жара за тридцать градусов, палило солнце, было душно. Но это никого не испугало, большинство ведущих атлетов, как и планировалось, вышло на пик своей спортивной формы, - прокомментировал итоги первенства старший тренер сборной команды России по легкой атлетике спорта лиц с ПОДА, заслуженный тренер России Олег Костюченко.

Островной спортсмен Егор Стрикун (юноши 14-17 лет, класс F40-46) завоевал на этих стартах две медали.

Сахалинец занял второе место в метании копья. В своей лучшей попытке он послал снаряд на 18,38 метра. А в толкании ядра у островитянина был третий результат (8,39 метра).