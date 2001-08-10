После кражи брендового алкоголя, сахалинец решил испытать удачу еще раз, но в магазине его уже ждали

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела по обвинению 29-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ходе следствия установлено, что фигурант, находясь в магазине по улице Пограничной возле стеллажей с брендовым алкоголем, решил похитить его и перепродать. Понимая, что в торговом зале ведется видеонаблюдение, он нашел «слепую зону», где спрятал похищенную коробку с алкоголем, стоимостью около 11 тысяч рублей, в свой рюкзак и беспрепятственно покинул магазин, так как выход был не оборудован антикражными воротами. Похищенное он продал, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.

На следующий день он вновь пришел в этот магазин. Когда фигурант зашел в магазин, то был задержан за совершение кражи. Приехавшие на место происшествия сотрудники полиции его доставили в УМВД России по г. Южно-Сахалинску для дальнейшего разбирательства, где он признался в хищении указанного алкоголя.