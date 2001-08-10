После кражи брендового алкоголя, сахалинец решил испытать удачу еще раз, но в магазине его уже ждали
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела по обвинению 29-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
В ходе следствия установлено, что фигурант, находясь в магазине по улице Пограничной возле стеллажей с брендовым алкоголем, решил похитить его и перепродать. Понимая, что в торговом зале ведется видеонаблюдение, он нашел «слепую зону», где спрятал похищенную коробку с алкоголем, стоимостью около 11 тысяч рублей, в свой рюкзак и беспрепятственно покинул магазин, так как выход был не оборудован антикражными воротами. Похищенное он продал, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.
На следующий день он вновь пришел в этот магазин. Когда фигурант зашел в магазин, то был задержан за совершение кражи. Приехавшие на место происшествия сотрудники полиции его доставили в УМВД России по г. Южно-Сахалинску для дальнейшего разбирательства, где он признался в хищении указанного алкоголя.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:36 Сегодня "Единая Россия" обеспечит всех участников СВО правом бесплатно отправлять письма домой
10:42 Сегодня На Сахалине изъяли 7 500 бутылок крепкого алкоголя сомнительного качества
10:28 Сегодня Автоинспекция Сахалина перед новогодними праздниками переведена на усиленное несение службы
- 10:48 Сегодня Сахалинка, задолжавшая дочери более миллиона рублей алиментов, может сеть за решетку
16:35 16 Декабря Житель Амурской области решил передать свой Hummer в зону СВО
14:24 16 Декабря Южно-сахалинский спортивный клуб "Твой мир" поддержал мобилизованных сахалинцев
14:01 16 Декабря В Южно-Сахалинске временно приостановят выдачу разрешений на земельные работы через МФЦ
- 14:30 16 Декабря В администрацию Южно-Сахалинска требуется директор департамента по физкультуре и спорту
- 15:11 30 Ноября В сахалинском министерстве здравоохранения произошли кадровые перестановки
09:20 29 Ноября В 2022 году население Сахалинской области уменьшилось почти на пять тысяч человек
09:28 30 Ноября В Охе из-за метели отменили занятия в школах
11:15 30 Ноября Три уличных торговых комплекса в Южно-Сахалинске получат новый внешний облик
Выбор редакции
- 11:25 Сегодня "Горный воздух" в Южно-Сахалинске объявил дату открытия зимнего сезона
- 11:50 9 Декабря В Благовещенске на парковке автомобиль провалился под землю
- 10:58 23 Ноября Медиахолдинг АСТВ объявил конкурс на самый вкусный оливье среди непрофессионалов
- 14:27 17 Ноября В VII Спартакиады пенсионеров России Сахалинская сборная заняла 4 место
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?