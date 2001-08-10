Жителей Сахалина просят не подкармливать уличных собак

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине вновь обращают внимание жителей на риски, связанные с подкормкой животных, у которых нет владельцев. Такая практика, хотя и вызвана благими намерениями, оборачивается серьёзными последствиями для безопасности людей и самих животных.

Регулярное предоставление пищи безнадзорным особям в одном и том же месте приводит к образованию стай. Одиночные животные, привыкая к постоянному источнику корма, начинают объединяться и охранять свою территорию. В группе агрессия многократно возрастает, особенно когда речь идёт о борьбе за еду. Любой прохожий, оказавшийся поблизости, может быть воспринят как угроза, что нередко заканчивается нападением.

Кроме того, уличные животные нередко являются переносчиками инфекций, которые представляют опасность и для человека, и для домашних питомцев. Поэтому важно обеспечивать им надлежащие условия содержания, своевременное лечение, вакцинацию и стерилизацию, а также заниматься поиском новых хозяев. При этом собаки, которые постоянно находят еду на улице, постепенно дичают и перестают доверять людям, что серьёзно затрудняет их отлов и последующее устройство в семьи.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе министерства ЖКХ Сахалинской области, если вы заметили безнадзорное животное, не следует оставаться безучастным. Необходимо оставить заявку на отлов. Контактные данные для таких обращений опубликованы на официальных сайтах администраций.

Для жителей региона работает горячая линия министерства ЖКХ. Звонки принимаются с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00 по бесплатному номеру 8-800-302-00-65 или короткому номеру *0065 (с мобильных телефонов). Также доступен приём заявок через мессенджер MAX по номеру 8-924-884-42-03. При отправке сообщения необходимо указать имя, фамилию, точный адрес, контактный телефон и суть проблемы. Альтернативный способ подачи заявки — через сервис «Сахалин. Онлайн».

Для жителей Южно-Сахалинска предусмотрена возможность обращения в департамент городского хозяйства. В рабочие дни с 9:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) работает телефон 300-765 с добавочными 1 и 2. В выходные и праздничные дни заявки принимаются по номеру 300-475.