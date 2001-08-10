В Южно-Сахалинске продолжают мониторинг цен в социальных магазинах
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Специалисты департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка еженедельно проводят мониторинг цен в магазинах, которые имеют статус «социальный». В рамках этой работы вывески, свидетельства, обязательного ассортимента товаров первой необходимости, а также соблюдению торговой наценки – она не должна превышать 20 процентов. Плановый выезд был организован в торговую точку на проспекте Победы, 53А.
Как рассказал исполняющий обязанности начальника отдела торговой политики Максим Иванов, в перечень социально значимых товаров включено 43 позиции (24 – для объектов торговли, расположенных в селах). В него входят базовые продукты: хлеб, крупы, овощи, мясная, рыбная и молочная продукция, бакалея, консервы. Для удобства покупателей товары обозначены специальными ценниками, на которых указаны закупочная и розничная стоимость.
- Мониторинг показал, что все товары из перечня в наличии, наценка соблюдена. Все другие обязательные требования к работе магазина также выполняются в полном объеме. Мы видим, что такие торговые точки популярны у горожан: они находятся в шаговой доступности, а значит, жители могут купить всё самое необходимое буквально рядом с домом, – отметил Максим Иванов.
Востребованность социальных магазинов отмечают и работники торговли.
- Покупатели к нам приходят каждый день, поток очень большой, – делится продавец Оксана Крутий. – Люди уже знают, что есть социально значимые товары, на которые действует фиксированная наценка, поэтому много постоянных клиентов.
Социальные магазины расположены как в центральной части города, так и в планировочных районах и селах городского округа — Синегорске, Санаторном, Березняках, Ново-Александровске, Луговом, Хомутово.
В Южно-Сахалинске для предпринимателей, работающих в эконом-сегменте, доступны меры поддержки. Так, бизнес в рамках конкурсных процедур имеет право возместить затраты на аренду помещений, а собственники торговых площадей – расходы на коммунальные услуги. Получить консультацию о возможности присвоения торговой точке социального статуса можно в департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка. Телефон 300-737 (доб. 2).
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