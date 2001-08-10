Почти пятьсот жителей Сахалинской области нашли работу благодаря профориентации
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине подвели промежуточные итоги работы региональной службы занятости в 2026 году. Главный тренд - кратный рост числа граждан, которые смогли трудоустроиться после участия в профориентационных мероприятиях.
По данным ведомства, с января по июнь профориентационные услуги оказаны 4845 жителям области. Из них 823 человека уже оформили трудовые договоры. В прошлом году за те же шесть месяцев при сопоставимом охвате работу нашли только 234 соискателя. Разница в 3,5 раза - показатель того, что система индивидуального сопровождения начинает давать более ощутимые результаты.
Среди тех, кто прошел профориентацию и вышел на работу, - финансовые менеджеры, инженеры по промышленной и экологической безопасности, преподаватели в системе дополнительного образования, разработчики и специалисты в сфере информационных технологий.
В региональном Кадровом центре подчеркивают: профориентация давно перестала быть формальной консультацией. Это один из ключевых этапов персонального плана содействия занятости. Как рассказали ТИА "Острова" в Кадровом центре Сахалинской области, задача специалистов - не просто предложить вакансию, а помочь человеку разобраться, какое направление ему действительно подходит, какие компетенции стоит подтянуть и какие сервисы центра позволят достичь цели быстрее.
Работа строится поэтапно: соискатели проходят психологическое и профессиональное тестирование, участвуют в тренингах и регулярно встречаются с представителями компаний-работодателей. Кураторы анализируют интересы человека, его навыки и реальные запросы рынка, чтобы вместе выбрать наиболее перспективный путь.
Важно, что программа доступна всем - независимо от возраста, опыта, образования или социального положения. Прийти на консультацию могут как выпускники без стажа, так и предпенсионеры, желающие сменить сферу деятельности.
Получить помощь можно в любом из филиалов Кадрового центра, которые открыты во всех районах Сахалинской области.
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