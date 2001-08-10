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14:15, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Почти пятьсот жителей Сахалинской области нашли работу благодаря профориентации

Почти пятьсот жителей Сахалинской области нашли работу благодаря профориентации

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине подвели промежуточные итоги работы региональной службы занятости в 2026 году. Главный тренд - кратный рост числа граждан, которые смогли трудоустроиться после участия в профориентационных мероприятиях.

По данным ведомства, с января по июнь профориентационные услуги оказаны 4845 жителям области. Из них 823 человека уже оформили трудовые договоры. В прошлом году за те же шесть месяцев при сопоставимом охвате работу нашли только 234 соискателя. Разница в 3,5 раза - показатель того, что система индивидуального сопровождения начинает давать более ощутимые результаты.

Среди тех, кто прошел профориентацию и вышел на работу, - финансовые менеджеры, инженеры по промышленной и экологической безопасности, преподаватели в системе дополнительного образования, разработчики и специалисты в сфере информационных технологий.

В региональном Кадровом центре подчеркивают: профориентация давно перестала быть формальной консультацией. Это один из ключевых этапов персонального плана содействия занятости. Как рассказали ТИА "Острова" в Кадровом центре Сахалинской области, задача специалистов - не просто предложить вакансию, а помочь человеку разобраться, какое направление ему действительно подходит, какие компетенции стоит подтянуть и какие сервисы центра позволят достичь цели быстрее.

Работа строится поэтапно: соискатели проходят психологическое и профессиональное тестирование, участвуют в тренингах и регулярно встречаются с представителями компаний-работодателей. Кураторы анализируют интересы человека, его навыки и реальные запросы рынка, чтобы вместе выбрать наиболее перспективный путь.

Важно, что программа доступна всем - независимо от возраста, опыта, образования или социального положения. Прийти на консультацию могут как выпускники без стажа, так и предпенсионеры, желающие сменить сферу деятельности.

Получить помощь можно в любом из филиалов Кадрового центра, которые открыты во всех районах Сахалинской области.

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