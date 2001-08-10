В центре Петропавловска-Камчатского заблудилась утка с птенцами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Утка с птенцами заблудилась в центре Петропавловска-Камчатского. Пернатая мама с шестью малышами на днях пришла во внутренний двор Камчатского краевого суда, сообщает ТК "41 Регион".

Птичье семейство оказалось в плену между зданиями и припаркованными машинами. Самостоятельно выбраться к воде они не могли.

Сотрудники суда немедленно организовали «сопровождение»: они шаг за шагом вели маму-утку и малышей к Култучному озеру. Помогали преодолевать бордюры, лестницы и проезжую часть, чтобы никто не пострадал.

Весь путь от здания суда до водоема занял 700 метров. У воды утка первой спустилась в озеро, а за ней последовали и утята.