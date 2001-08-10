Тихоокеанское
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10:48, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают принять участие в экологической акции "Вода России"

Южносахалинцев приглашают принять участие в экологической акции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители Южно-Сахалинска 26 июня могут присоединиться к уборке берегов реки Уюновка. Мероприятие проводится в рамках реализации федерального проекта «Вода России».

Общий сбор состоится в 15.00 возле магазина «Стимул» (ул. Карьерная, 29Б). Всех обеспечат необходимым инвентарем.

Так, за время уборки планируется расчистить участок береговой полосы от дома № 1 по ул. Украинской до дома № 49 по ул. Карьерной.

В мероприятии также примут участие сотрудники администрации города, областного министерства экологии, «серебряные» волонтеры.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону 300-474 (доб. 4).

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