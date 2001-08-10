Две трети родителей южносахалинских выпускников не одобряют ЕГЭ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Служба исследований SuperJob выяснила, как жители Южно-Сахалинска относятся к единому государственному экзамену. В опросе приняли участие экономически активные горожане, в том числе родители выпускников 11 классов.
Специалисты сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob провели исследование среди экономически активного населения областного центра. В ходе опроса респондентам предлагалось оценить систему ЕГЭ, которая с 2009 года является обязательной формой итоговой аттестации школьников.
Среди родителей одиннадцатиклассников Южно-Сахалинска положительно относятся к единому экзамену 23% опрошенных. Один из сторонников системы отметил, что сам ЕГЭ не страшен, а страшно то, чем детей запугивают. При этом противников современной формы аттестации среди этой категории респондентов значительно больше — 66%. Критики системы полагают, что нынешний формат не способствует воспитанию поколения с гибким и изобретательным мышлением, а делает упор исключительно на заучивание материала и алгоритмизацию знаний.
В целом же среди экономически активных горожан отношение к ЕГЭ более сдержанное. Положительную оценку экзамену дают лишь 17% участников опроса. Отрицательных отзывов набралось 56%.
Заметна зависимость отношения к ЕГЭ от уровня образования респондентов. Среди горожан с высшим образованием доля противников единого экзамена оказалась выше, чем среди обладателей дипломов о среднем профессиональном образовании, - 63% против 57% соответственно.
Возрастной фактор также влияет на оценку системы аттестации. Чем старше опрошенные, тем реже они одобряют ЕГЭ. В группе респондентов до 35 лет доля сторонников экзамена достигает 24% при 48% противников. В то же время среди участников старше 45 лет единый экзамен поддерживают только 16%, а не одобряют — 64%.
_____________
Исследование проводилось с 1 по 18 июня 2026 года.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
12:36 Вчера Сахалинцы и курильчане выбрали территории для благоустройства в 2026 году
15:20 19 Июня Сахалинцам напомнили, куда вывозить строительный мусор
- 22:39 19 Июня «Роснефть» увеличила добычу на «Сахалине‑1» после ухода прежнего оператора
09:04 19 Июня На Сахалине полицейские за пять дней изъяли более 9 тысяч бутылок нелегального алкоголя
16:05 5 Июня Сахалинские волонтёры передали подарки детям из центра "Маячок"
14:52 29 Мая Сахалинские предприниматели приняли участие в фотопроекте "Бизнес в объективе. Креативные индустрии"
17:29 28 Мая На Сахалинскую область надвигается мощный циклон
16:14 11 Июня На Сахалине полицейские нашли водителя, лихачившего на дорогах
Выбор редакции
- 10:49 Вчера Более 500 сахалинцев собрал островной фестиваль йоги
- 08:58 22 Июня Сахалинские школьники искали скрытые смыслы в сказках
- 09:59 19 Июня Четыре немецкие овчарки приступят к работе в аэропорту Южно-Сахалинска с 1 июля
- 10:16 18 Июня Сахалинские спортсмены взяли бронзу командного зачета на фестивале ИнваАмур-2026
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?