Две трети родителей южносахалинских выпускников не одобряют ЕГЭ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Служба исследований SuperJob выяснила, как жители Южно-Сахалинска относятся к единому государственному экзамену. В опросе приняли участие экономически активные горожане, в том числе родители выпускников 11 классов.

Специалисты сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob провели исследование среди экономически активного населения областного центра. В ходе опроса респондентам предлагалось оценить систему ЕГЭ, которая с 2009 года является обязательной формой итоговой аттестации школьников.

Среди родителей одиннадцатиклассников Южно-Сахалинска положительно относятся к единому экзамену 23% опрошенных. Один из сторонников системы отметил, что сам ЕГЭ не страшен, а страшно то, чем детей запугивают. При этом противников современной формы аттестации среди этой категории респондентов значительно больше — 66%. Критики системы полагают, что нынешний формат не способствует воспитанию поколения с гибким и изобретательным мышлением, а делает упор исключительно на заучивание материала и алгоритмизацию знаний.

В целом же среди экономически активных горожан отношение к ЕГЭ более сдержанное. Положительную оценку экзамену дают лишь 17% участников опроса. Отрицательных отзывов набралось 56%.

Заметна зависимость отношения к ЕГЭ от уровня образования респондентов. Среди горожан с высшим образованием доля противников единого экзамена оказалась выше, чем среди обладателей дипломов о среднем профессиональном образовании, - 63% против 57% соответственно.

Возрастной фактор также влияет на оценку системы аттестации. Чем старше опрошенные, тем реже они одобряют ЕГЭ. В группе респондентов до 35 лет доля сторонников экзамена достигает 24% при 48% противников. В то же время среди участников старше 45 лет единый экзамен поддерживают только 16%, а не одобряют — 64%.

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Исследование проводилось с 1 по 18 июня 2026 года.