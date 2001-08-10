Мастер аэродизайна превращает улицы Южно-Сахалинска в яркие локации

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жительница Южно-Сахалинска Нина Ким, профессионально занимающаяся аэродизайном, находит время и ресурсы для безвозмездного украшения улиц города, а также помогает коллегам-предпринимателям и бездомным животным. Ее история - наглядный пример того, как личное увлечение перерастает в социально значимую деятельность.

В областном центре Сахалинской области все больше горожан вовлекаются в волонтерские проекты, находя в этом способ самореализации. Деятельность предпринимателя и мастера по созданию фигур из воздушных шаров Нины Ким показывает, что даже узкоспециализированное хобби способно приносить пользу обществу и менять облик знакомых мест.

Для Нины аэродизайн перестал быть сугубо коммерческой историей. В свободное от работы время она на добровольных началах оформляет общественные пространства Южно-Сахалинска, превращая их в красочные локации. Собранные ею инсталляции и фотозоны неизменно привлекают внимание прохожих, даря взрослым и детям возможность сделать яркие снимки на память. Как сообщили ТИА «Острова» в городской администрации, создание праздничной атмосферы для нее стало внутренней потребностью.

Кроме того, мастер оказывает поддержку местному деловому сообществу: она консультирует начинающих предпринимателей и помогает им с оформлением входных групп, делая небольшие торговые точки более заметными и привлекательными для клиентов.

Труд активистки не ограничивается эстетическим преображением города. Нина регулярно участвует в помощи приютам для безнадзорных животных. Она организует сбор кормов, медикаментов и предметов первой необходимости для вольеров, а затем лично доставляет собранный груз четвероногим подопечным, нуждающимся в заботе.