В трех детских садах Южно-Сахалинска этим летом проходят капитальные ремонты
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре продолжаются плановые работы по обновлению зданий детских садов. Основные усилия сосредоточены на капитальном ремонте трех учреждений, а также на подготовке перечня объектов для обновления в следующем году.
В Южно-Сахалинске летний сезон традиционно используется для проведения ремонтных мероприятий в учреждениях дошкольного образования. Ежегодно городские власти формируют график, в котором определяются конкретные здания и объем необходимых работ – это зависит от выделенного финансирования. Модернизация проходит поэтапно: специалисты обновляют внутренние инженерные системы, приводят в порядок фасады и внутренние помещения, а также благоустраивают территории вокруг зданий. В текущем году капитальный ремонт запланирован в трех детских садах. Параллельно с этим администрация города уже занимается составлением списка учреждений, которые будут отремонтированы в 2027 году.
Одним из ключевых объектов этого лета стал детский сад № 11 «Ромашка». Здесь ведется капитальный ремонт систем теплоснабжения. Как сообщили ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, работы стартовали 1 июня и идут с опережением графика. Заведующая детским садом Антонина Асташкина рассказала, что в восточном крыле здания уже завершена замена радиаторов и проложены новые коммуникации. В настоящий момент подрядная организация монтирует отопительные системы в западном крыле и одновременно меняет трубы в подвальной части здания. После завершения этих этапов строители перейдут в центральную часть, а затем, после пробного запуска системы, приступят к восстановительной отделке – установке декоративных коробов и косметическому ремонту в групповых комнатах и коридорах.
Помимо инженерных сетей, в помещениях детского сада будет обновлена мебель: старые кровати и шкафчики для одежды заменят на новые. Также для учреждения закупят современное интерактивное оборудование. Кроме того, планируется обновить мягкий инвентарь и часть дидактических материалов.
Руководство сада отмечает высокий темп работ: строители трудятся ежедневно, не прерываясь на выходные, и строго придерживаются утвержденного плана-графика. Главная задача, которую поставила перед собой администрация, – подготовить здание к 1 сентября, чтобы маленькие воспитанники пришли в обновленные и комфортные группы.
Ход ремонтов во всех дошкольных учреждениях находится под постоянным контролем департамента образования. Помимо сада «Ромашка», на стадии подготовки находятся проекты по замене электросетей в детских садах № 27 и № 29. Представители департамента регулярно выезжают на объекты, чтобы проверить качество выполнения работ и соблюдение подрядчиками оговоренных сроков. Кроме того, в течение всего года в учреждениях при необходимости проводятся текущие ремонты, которые выполняются силами самих образовательных организаций.
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