На Курилах военные инженеры готовятся очистить территорию от снарядов времен войны
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На курильский остров Шумшу доставлено инженерное подразделение армейского корпуса Восточного военного округа. Военнослужащие займутся инженерной разведкой территории и последующей очисткой местности от взрывоопасных предметов, оставшихся со времён Второй мировой войны.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе Восточного военного округа, работы организованы для обеспечения безопасности участников поисковых мероприятий. Их планирует провести на острове Общероссийское движение по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России». Очистка местности от старых боеприпасов позволит поисковикам работать на ранее неисследованных участках и почтить память защитников Отечества, погибших в годы войны.
В настоящий момент военнослужащие уже завершили перемещение на остров, разгрузили технику и материальные средства. Личный состав продолжает оборудовать полевой лагерь и размещаться на месте дислокации. Когда подготовительные мероприятия будут полностью закончены, сапёры приступят к непосредственной инженерной разведке тех участков, где запланированы поисковые работы.
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