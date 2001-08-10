Более тысячи родителей на Сахалине уже получили ежегодные деньги от государства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине стартовала кампания по оформлению ежегодной поддержки для родителей с двумя и более детьми. За первые две недели июня региональное отделение Социального фонда обработало тысячи обращений и перечислило первые суммы на счета заявителей.

Речь идет о новой мере господдержки, которая начала действовать с 1 июня 2026 года. Как сообщили ТИА "Острова" в Отделении СФР по Сахалинской области, за первую половину месяца в ведомство поступило более 7 тысяч заявлений от граждан, желающих получить ежегодную семейную выплату. Прием документов продлится до 30 сентября включительно, так что у сахалинцев есть возможность подать заявку в течение всего лета и начала осени.

Первые перечисления были произведены в самом начале июня. На сегодняшний день, по данным регионального управления фонда, средства уже получили 1 065 жителей области. Общая сумма переведенных средств превысила 42 миллиона рублей.

Данная выплата предназначена для работающих родителей, которые воспитывают двух и более детей и имели официальный облагаемый доход в течение 2025 года. При назначении пособия специалисты учитывают не только заработок, но и имущественное положение семьи. Ключевым критерием является размер среднедушевого дохода: за прошлый год он не должен превышать 36 175,5 рублей на каждого члена семьи. Кроме того, обязательно проверяется соответствие имущества, находящегося в собственности семьи, установленному перечню.

Сахалинцам рекомендуют самостоятельно оценить свои шансы на получение поддержки перед подачей заявления. Для этого необходимо сложить все официальные доходы всех членов семьи за прошедший календарный год, разделить полученную цифру на 12 месяцев, а затем — на общее количество человек в семье. Если итоговый результат окажется ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, а перечень имущества не превышает допустимых норм, родители могут смело обращаться за выплатой.

Дополнительную информацию и консультацию можно получить по единому бесплатному номеру контакт-центра Социального фонда России: 8-800-100-00-01. Операторы федеральной линии принимают звонки круглосуточно без выходных, в то время как региональная служба работает в будние дни с 9 до 17 часов.