Сахалинские военнослужащие осваивают управление FPV-дронами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине началась подготовка операторов беспилотных летательных аппаратов среди военнослужащих, недавно заключивших контракты с Министерством обороны России. Бойцы гвардейского мотострелкового соединения Восточного военного округа приступили к освоению новой воинской специальности.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, программа обучения предполагает подготовку операторов современных беспилотных летательных аппаратов разведывательного и ударного типа. В ходе курса военнослужащие изучают полный цикл работы с БПЛА, который включает пилотирование, техническое обслуживание, ремонт и программирование дронов.

Занятия организованы поэтапно. Первоначально отработка навыков ведётся на компьютерных симуляторах. На этом этапе бойцы тренируют базовые приёмы управления FPV-дронами, привыкают к органам управления и осваивают типовые манёвры.

После закрепления навыков на симуляторах обучение переносится на тренировочное поле. Здесь военнослужащие управляют FPV-дронами уже в реальных условиях, без компьютерной имитации. Основное внимание уделяется точности поражения целей и манёвренности. Бойцы отрабатывают проведение дронов через оконные и дверные проёмы, а также учатся лавировать в условиях ограниченного пространства – в узких тоннелях, траншеях и блиндажах, что максимально приближает тренировки к боевой обстановке.