На Сахалине проверяют качество помидоров и клубники

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине начались плановые исследования в рамках ежегодного мониторинга карантинного фитосанитарного состояния региона. В специализированное учреждение поступили первые партии образцов для лабораторных анализов.

18 июня 2026 года в Сахалинский филиал подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «АПК НАЦРЫБА» были доставлены 193 образца проб. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе учреждения, это первые поступления в рамках нынешнего сезона фитомониторинга.

Образцы представляют собой части растений – томатов и земляники, а также пробы почвы. Их отбором занимались специалисты Приморского межрегионального управления Россельхознадзора. Работы велись на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», а также в Анивском и Корсаковском районах. Собранный материал уже передан сахалинским экспертам для проведения необходимых лабораторных испытаний.

Всего на 2026 год Сахалинским филиалом запланировано проведение 1,1 тысячи исследований в рамках фитомониторинга.

Масштабы мониторинга охватывают значительную часть региона. Территориальным управлением Россельхознадзора запланированы обследования на общей площади 669,3 тысячи гектаров. В эту зону входят лесной фонд, тепличные хозяйства, а также плодоовощные посадки, расположенные в открытом грунте.

Для проведения всестороннего анализа специалисты намерены отобрать свыше 1,1 тысячи образцов. В ходе лабораторных работ запланированы энтомологические, гербологические, микологические, бактериологические, вирусологические и гельминтологические исследования.