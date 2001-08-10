Тихоокеанское
информационное агентство
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17:55, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске в ряде домов 23 июня отключат холодную воду

В Южно-Сахалинске в ряде домов 23 июня отключат холодную воду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Завтра, 23 июня, в связи с ремонтными работами на сети водопровода с 14.00 до 18.00 будет отключена подача холодной воды. Ограничения коснутся следующих адресов:

- ул. Комсомольская, 294, 294А, 296А, 298, 298А, 300А, 300Б;

- пр. Мира, 263-269, 261А-271А, 263Б-267Б;

- ул. Пуркаева, 41-53, 41А-51А, 51Б;

- ул. Есенина, 42-50, 42А-50А;

- ул. Тихоокеанская, 14, 16, 16А.

По вопросам водоснабжения необходимо обращаться в диспетчерскую «РВК-Сахалин» по телефонам: 72-32-40, 49-79-25.

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