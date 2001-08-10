Сахалинцам окажут бесплатную юридическую помощь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Бесплатные юридические консультации пройдут в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке им. Н.А. Тарасова 26 июня. Начало в 15.00, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Эксперты ответят на вопросы по защите прав потребителей, а также по гражданскому, трудовому и семейному праву. Консультировать жителей будут представители регионального отделения «Ассоциации юристов России», Управления Министерства юстиции РФ по Сахалинской области и Государственного юридического бюро.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

Консультации пройдут в Региональном центре Президентской библиотеки (Хабаровская 78, 3-й этаж СахОУНБ).

Справки по телефону +7 (4242) 45-25-22.