Тихоокеанское
информационное агентство
23 Июня 2026
Сейчас 11:39
73,77|84,59
На Сахалине водитель проехал на красный свет, сбил пешехода и скрылся
13:40, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Лесном у жилых домов медведица с двумя медвежатами перебежала дорогу

В Лесном у жилых домов медведица с двумя медвежатами перебежала дорогу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Днём 21 июня в Лесном Корсаковского района очевидцы сняли на видеорегистратор, как медведица с медвежатами перебегает дорогу недалеко от человеческого жилья, пишет astv.ru.

По словам очевидца, опасные гости появились в районе моста. Сначала проезжую часть пересекла сама хищница, а следом за ней - двое детёнышей.

"Я ехала и увидела, как она перебегала дорогу, там дома жилые рядом", — рассказала сахалинка.

Как сообщили в агентстве лесного и охотничьего хозяйства островного региона, сообщений о произошедшем не поступало.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?