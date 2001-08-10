В Лесном у жилых домов медведица с двумя медвежатами перебежала дорогу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Днём 21 июня в Лесном Корсаковского района очевидцы сняли на видеорегистратор, как медведица с медвежатами перебегает дорогу недалеко от человеческого жилья, пишет astv.ru.

По словам очевидца, опасные гости появились в районе моста. Сначала проезжую часть пересекла сама хищница, а следом за ней - двое детёнышей.

"Я ехала и увидела, как она перебегала дорогу, там дома жилые рядом", — рассказала сахалинка.

Как сообщили в агентстве лесного и охотничьего хозяйства островного региона, сообщений о произошедшем не поступало.